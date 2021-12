Mit dem E-Bike von der Unfallstelle geflüchtet – Zeugen gesucht

Leimen (ots) – Am Dienstagabend 28.12.2021 kurz vor 20 Uhr kam ein bisher unbekannter Radfahrer in der Friedrich-Ebert-Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Mercedes. Der Unbekannte stürzte daraufhin von seinem E-Bike.

Nachdem ein Zeuge dem Mann aufgeholfen hatte, stieg dieser wieder auf sein Fahrrad und entfernte sich von der Unfallstelle. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Der flüchtige Fahrer des schwarzen E-Bikes mit roter Aufschrift wird wie folgt beschrieben:

ca. 18 Jahre, 175 cm groß, schmale Statur, blaue Augen, schwarze FFP2 Maske und schwarze Winterjacke.

Zeugen, welche Hinweise auf den Radfahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

Autofahrer überschlägt sich mehrmals

Schönbrunn/Schwanheim (ots) – Glück im Unglück hatte am Mittwochnachmittag der Fahrer eines Fiat, der nach einem Verkehrsunfall leichtverletzt aus seinem total beschädigten Fahrzeug kletterte, das sich zuvor mehrfach überschlagen hatte.

Der Mann war gegen 13.30 Uhr auf der K 4105 (Allemühler Straße) unterwegs, als er kurz vor Schwanheim aus bislang unbekannten Gründen rechts auf den Grünstreifen fuhr. Durch sein Gegenlenken geriet das Fahrzeug ins Schleudern und überschlug sich anschließend mehrfach. Das Fahrzeug blieb daraufhin auf der angrenzenden Wiese liegen.

Zur Untersuchung kam der Mann mit einem Rettungswagen in eine Klinik, sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.Die Kreisstraße war kurz nach 15 Uhr wieder frei.

Dachgeschoß in Brand geraten

Eppelheim (ots) – Nachdem, gegen 09.30 Uhr, eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Blumenstraße einen Dachstuhlbrand gemeldete hatte konnten sich insgesamt 8 Bewohner selbständig und unverletzt aus dem Gebäude in Sicherheit bringen.

Die Freiwilligen Feuerwehren Brühl, Schwetzingen, Plankstadt und Eppelheim, die mit insgesamt 65 Mann vor Ort waren konnten den Brand löschen. Die Brandwohnung und die beiden darunter befindlichen Wohnungen, die durch Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen wurden, waren nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden durch die Gemeinde Eppelheim betreut und teilweise untergebracht.

Durch das Brandgeschehen und die Brandbekämpfung entstand ein erster geschätzter Schaden von ca. 200.000 Euro. Die Brandursache ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminaldirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen.

Brand einer Abrisshalle – Ursache noch unklar – Zeugen gesucht

Oftersheim (ots) – Am Mittwochvormittag 29.12.2021 geriet eine Halle auf dem Gelände des ehemaligen Rod and Gun Club an der B 291 aus bislang unbekannten Gründen in Brand. Kurz vor 11 Uhr wurde das Feuer entdeckt, worauf die Feuerwehren aus Oftersheim, Schwetzingen und Hockenheim zur Brandbekämpfung alarmiert wurden.

Nach den ersten Erkenntnissen soll es sich bei der Halle um ein Gebäude handeln, das in nächster Zeit abgerissen werden soll. Ob und in welcher Höhe Sachschaden entstand, ist noch zu klären.

Die Brandermittler des Polizeirevier Schwetzingen schließen nicht aus, dass der Brand durch vorsätzliches oder fahrlässiges Entzünden von Unrat entfacht wurde. Hinweise auf die Verursacher liegen momentan noch nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu melden.

Hochwertiges E-Bike entwendet – Zeugen gesucht

Schwetzingen (ots) – Unbekannte Täter entwendeten am Dienstagmittag 28.12.2021 in Schwetzingen ein hochwertiges E-Bike. Ein 77-jähriger Mann stellte sein E-Bike gegen 12 Uhr vor dem Eingang eines Einkaufszentrums in der Carl-Theodor-Straße verschlossen ab. Als er gegen 12.30 Uhr vom Einkaufen zu seinem Rad zurückkehrte, war dieses verschwunden.

Bei dem entwendeten E-Bike handelt es sich um ein Pedelec der Marke Kalkhoff, Modell Agattu.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen,

Tel.: 06202/288-0 zu melden.