Passant bei Versammlung vor Rathaus attackiert

Karlsruhe (ots) – Ein Geschädigter berichtete von einer Attacke durch Versammlungsteilnehmer, die sich wohl am Montagabend vor dem Ettlinger Rathaus und später in der Kronenstraße zutrug. Der 65-jährige Herr verständigte gegen 18.15 Uhr mit seinem Handy wohl die Polizei, als er von Personen aus der Gruppe auf sein Telefonieren angesprochen wurde. Er hatte die Polizei auf die Menschenansammlung aufmerksam machen wollen.

Nach dem Telefonat beleidigte ihn wohl einer der Teilnehmer und soll versucht haben, ihm das Handy zu entreißen. Daraufhin ging der 65-Jährige, ohne weiter behelligt zu werden, weiter.

Nach seinen Angaben traf er kurze Zeit später in der Kronenstraße wieder auf die Gruppe. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung, auf die der 65-Jährige nicht reagierte, soll er gestoßen und geschlagen worden sein. Er wurde leicht verletzt, musste sich aber nicht in ärztliche Behandlung begeben.

Ein bislang unbekannter Passant, der einen Hund bei sich hatte, soll dem 65-Jährigen geholfen haben. Einige Stunden später wurde der Sachverhalt durch den Geschädigten bei der Polizei per E-Mail angezeigt.

Dieser Passant, der sich in der Kronenstraße helfend einsetzte, wird nun als Zeuge von der Polizei gesucht. Auch weitere Zeugen können sich gerne mit dem Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 in Verbindung setzen.

Flüchtender Pkw-Fahrer mithilfe eines Polizeihubschraubers gefasst

Karlsruhe (ots) – Ein 65-jähriger französischer Autofahrer wurde am Dienstag gegen 9 Uhr auf der Bundesautobahn 5 vorläufig festgenommen, nachdem er zuvor an der Auffahrt Karlsruhe Nord mit einer Leitplanke kollidierte und flüchtete.

Offensichtlich kam ein 65-jähriger Autofahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte mit seinem Pkw gegen eine Leitplanke. Anschließend touchierte das Fahrzeug beim Rangieren noch mehrmals die Leitplanke. Anstatt am Unfallort zu verbleiben, setzte der 65-Jährige seine Fahrt fort.

Die Fahndung nach dem Flüchtigen konnte aufgrund eines aufmerksamen Zeugen sofort eingeleitet werden. Die Besatzung eines eingesetzten Polizeihubschraubers stellte das Fahrzeug auf der BAB 5 Höhe Malsch schnell fest. In der Folge wurde der 65-Jährige mit seinem Fahrzeug durch eine Streife angehalten.

Bei der anschließenden Kontrolle machte der Fahrer einen verwirrten Eindruck. Ein daraufhin durchgeführter Vortest erbrachte, dass der Beschuldigte unter Medikamenteneinfluss stand. Außerdem ist der Tatverdächtige laut Angaben der französischen Behörden derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Der Fahrer muss sich nun wegen Unfallflucht und Fahren unter Medikamenteneinfluss verantworten.

Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Karlsruhe (ots) – Ein betrunkener Fahrradfahrer wurde Polizeibeamten am Dienstagmorgen in der Sophienstraße in der westlichen Innenstadt gemeldet.

Gegen 10 Uhr rief ein Passant die Polizei, weil er beobachtet hatte, wie ein Radfahrer zu Fall gekommen war. Der 44-Jährige war offenbar stark alkoholisiert. Der bei der Überprüfung der Atemalkoholkonzentration gemessene Wert lag bei über 1,8 Promille.

Der Radfahrer war augenscheinlich durch den Unfall nicht verletzt worden, andere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden.

Auffahrunfall mit mehreren Verletzten

Karlsruhe (ots) – Vier Verletzte und ein Sachschaden von rund 28.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Dienstagmittag auf der Bundesautobahn 5 zwischen Karlsruhe und Bruchsal. Eine 21-jährige Seat-Fahrerin war gegen 12:00 Uhr auf der Autobahn in Richtung Frankfurt unterwegs, als der vor ihr fahrende 56-jährige Mercedes-Fahrer verkehrsbedingt abbremste. Die junge Frau erkannte dies zu spät und kollidierte mit diesem.

Dadurch wurde der Mercedes vom linken Fahrstreifen auf den Mittleren abgewiesen und prallte seitlich gegen den Pkw einer 34-Jährigen. Der Seat wiederum geriet nach der Kollision ins Schleudern, kam von der linken Spur auf die Rechte und stieß hier mit einem 58-jährigen Lkw-Fahrer zusammen.

Während die Seat-Fahrerin leicht verletzt blieb, erlitt ihre 23-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen und beide mussten zur ärztlichen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedes-Fahrer und dessen 52-jährige Mitfahrerin trugen leichte Verletzungen davon. Glücklicherweise blieben die Peugeot-Fahrerin und der Lkw-Fahrer unverletzt.

Der Seat und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der rechte Fahrstreifen wurde für die Zeit der Unfallaufnahme und der Schadensbeseitigung gesperrt.