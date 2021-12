Scheibe eingeworfen (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Vandalen haben am frühen Mittwochmorgen die Scheiben einer Gaststätte in der Marktstraße beschädigt. Zwischen 2 Uhr und 2:30 Uhr wurde die Fensterfront eingeschlagen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen, denen Personen aufgefallen sind oder die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die in der Albert-Schweizer-Straße einen Unfall beobachtet haben. Ein unbekannter Autofahrer hat beim Einparken in eine Lücke in Höhe des Hauses Nummer einen roten Toyota Corolla gerammt.

Zeugen konnten einen dunklen Pkw Kombi beobachten, der gegen 9:30 Uhr versuchte hinter dem Toyota einzuparken. Dabei streifte er vermutlich den hinteren linken Kotflügel des Toyota. Der dunkle Kombi entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise auf mögliche Verursacher und/oder ein Fahrzeug, das an der beschriebenen Stelle beim Rangieren aufgefallen ist, nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 gern entgegen. |elz

Autos mutwillig beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagvormittag in der Ländelstraße etwas beobachtet haben. Hier wurde ein geparktes Fahrzeug mutwillig beschädigt. Zwischen 10:30 Uhr und 13 Uhr haben Unbekannte einen Stein auf die Windschutzscheibe eines Opel Insignia, der in Höhe der Hausnummer 58 abgestellt war, geworfen. Dadurch sprang die Scheibe. Zusätzlich beschädigte der Stein die Motorhaube.

Gegen 17:45 Uhr meldete sich ein 39-jähriger Mann bei der Polizei, dass er in der Gabelsbergerstraße in Höhe der Hausnummer 12 einen VW Golf mit eingeschlagener Heckscheibe entdeckt hätte. Auf der Rückbank lag ein Pflasterstein, mit dem die Scheibe beschädigt wurde. Ob die beiden Sachbeschädigungen, aufgrund der räumlichen Nähe zusammenhängen, ist noch unklar.

Die Polizei geht in beiden Fällen von einer mutwilligen Sachbeschädigung aus und bittet um Hinweise auf mögliche Täter unter Telefon 0631 369-2150. |elz