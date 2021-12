Bargeld aus Sprinter gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 28.12.2021 zwischen 14:15-15:00 Uhr, parkte ein 41-Jähriger seinen Sprinter in der Bahnhofstraße am Fahrbahnrand. In dieser Zeit lieferte er Lebensmittel an einen Laden in der Bahnhofstraße und pendelte immer wieder mit Waren zwischen seinem Fahrzeug und dem Lebensmittelladen. Unbekannte Täter nutzten seine jeweils kurzen Abwesenheiten aus und stahlen aus dem Sprinter eine kleine schwarze Ledertasche.

In der Tasche befanden sich über 2.000 Euro sowie diverse Schlüssel. Zudem stahlen die Täter weitere 100 Euro aus der Tasche seiner Jacke, die auf dem Beifahrersitz lag. Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Einbruch in Lagerraum von Shisha Bar

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 27.12.2021 gegen 02:00 Uhr und dem 28.12.2021 gegen 09:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in den Lagerraum einer Shisha Bar am Berliner Platz ein. Sie stahlen mehrere Tüten mit etwa 600 Pfanddosen im Wert von knapp 200 Euro.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Reifen von Transporter zerstochen

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 24.12.2021 gegen 16:00 Uhr und dem 28.12.2021 gegen 14:15 Uhr, zerstachen unbekannte Täter zwei Reifen eines in der Falkenstraße am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Transporters (Mercedes Vito). Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer

0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

58-Jähriger fällt nicht auf falsches Gewinnversprechen am Telefon rein

Ludwigshafen (ots) – Am 27.12.2021 wurde ein 58-jähriger Ludwigshafener von einer unbekannten Frau angerufen, die ihm mitteilte, dass er knapp 50.000 Euro gewonnen habe. Weiterhin erklärte sie ihm, dass er am nächsten Tag einen weiteren Anruf erhalten werde, in dem ihm Details erklärt werden würden. Tatsächlich erhielt er am 28.12.2021, gegen 09:30 Uhr, einen zweiten Anruf, diesmal von einem Mann, der angab, dass der

58-Jährige zunächst Steam- oder iTunes-Karten im Wert von 1.000 Euro kaufen müsse, bevor er den Gewinn erhalte.

Er werde deshalb in einer Stunde noch einmal anrufen um die Codes der Karten zu erfragen. Anschließend käme dann eine Notarin mit einem Geldtransport vorbei, um ihm seinen Gewinn zu überreichen. Der 58-Jährige durchschaute die Betrugsmasche und ging nicht darauf ein.

Die Polizei warnt eindringlich vor Anrufern, die vermeintliche Gewinne in Aussicht stellen und dafür eine Gegenleistung fordern. Die Szenarien werden laufend verändert. Die Polizei rät: Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn zu bekommen. Seien Sie immer misstrauisch und setzen Sie sich mit Ihrer Polizei in Verbindung.