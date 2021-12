Ludwigshafen (ots) – Am 28.12.2021, gegen 12:40 Uhr, stieg ein 29-Jähriger ohne eine erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung an der Haltestelle BBS Technik 1 in der Bruchwiesenstraße in die Buslinie 75 in Richtung Berliner Platz ein. Als ihn daraufhin eine 24-Jährige anschaute, fragte er sie, warum sie so gucken würde und spuckte ihr ins Gesicht.

Daraufhin kam es zu einer wechselseitigen Schubserei. Dabei versuchte er eine unmittelbar in der Nähe stehende 25-Jährige zu schlagen. Als ihm dies nicht gelang, trat er sie gegen das Bein.

Danach wurde er von Mitinsassen des Busses fixiert und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festgehalten. Der 29-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.