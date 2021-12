Versuchter Überfall auf Kreissparkasse

Kirn (ots) – Einen Tag vor Heiligabend ist die Filiale der Kreissparkasse Birkenfeld in Kirn Ziel eines versuchten Überfalls geworden. Ein bislang noch unbekannter Täter betritt am Donnerstag, den 23.12.2021 gegen 16:30 Uhr die Sparkassenfiliale durch den Haupteingang. In der Filiale wird deutlich, dass er diese überfallen will. Nur wenige Sekunden später verlässt er die Filiale jedoch wieder und flüchtet in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiter:innen verständigen daraufhin sofort die Polizei.

Der Täter war zum Tatzeitpunkt mit einer Mund-Nasen-Bedeckung vermummt und trug die Kapuze eines dunkelblauen Hoodie über dem Kopf. Weiterhin war er mit einer dunklen, etwa hüftlangen Jacke, einer hellen Hose, dunklen Schuhen und mit Handschuhen bekleidet. Er ist ca. 175 cm groß und hat eine normale Statur.

Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen zu dieser versuchten räuberischen Erpressung aufgenommen. Sie bittet um Hinweise und Zeugen aus der Bevölkerung. Hinweise bitte an das Telefon der Kripo Mainz, 06131 – 65 3633 oder das Hinweisportal der Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz: https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und PKW-Fahrer

Bad Kreuznach (ots) – Am Dienstag 28.12.2021 gegen 20:35 Uhr kam es in Höhe des Europaplatzes in Bad Kreuznach zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Fußgänger. Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat ein 60 Jahre alter, dunkel gekleideter Fußgänger aus Bad Kreuznach in Höhe der Wilhelmstraße 88 die Fahrbahn um diese in Richtung der dort gelegenen Ladengeschäfte zu überqueren.

Dafür nutze er nicht die für Fußgänger zu diesem Zeitpunkt rot zeigende Lichtzeichenanlage und wurde vom PKW eines auf der Wilhelmstraße in Richtung “Ochsenbrücke” fahrenden 42-jährigen Bad Kreuznachers erfasst. Der Verkehrsunfall konnte von mehreren Unfallzeugen so beobachtet werden. Der Fußgänger wurde durch den Aufprall auf die Fahrbahn geschleudert und vermutlich nicht unerheblich verletzt. Er wurde in ein Bad Kreuznacher Krankenhaus verbracht.

Die Windschutzscheibe des beteiligten PKWs barst durch den Aufprall und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei dem Fußgänger feststellen, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Diebstahl aus Fahrzeug – Zeugen gesucht

Kirn (ots) – In der Zeit zwischen dem 26.12.2021,22:00 Uhr und dem 27.12.2021, 07:00 Uhr kam es in der Schulstraße zu einem Diebstahl aus einem Kleintransporter. Der 35-jährige Besitzer musste am heutigen Morgen vor Fahrtanritt feststellen, dass die Fensterscheibe der Beifahrertür halb offen stand.

Aus dem Fahrzeuginnenraum wurde seine Geldbörse entwendet, die der 35-Jährige zuvor in der Mittelkonsole abgelegt hatte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Kirn unter der Telefonnummer 06752/156-0 in Verbindung zu setzen.