Mainz-Altstadt (ots) – Am Dienstag 28.12.2021 gegen 15:40 Uhr wurde eine 29-jährige Frau aus Mainz in der Zanggasse mehrmals durch einen 41-jährigen Mann geschlagen und hierbei verletzt. Als der auch in Mainz lebende Beschuldigte die 29-Jährige sah, schlug er unvermittelt sowohl in einem Laden als auch auf dem Gehweg auf sie ein.

Durch Passanten wurde er von weiteren Schlägen abgehalten. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde ermittelt, dass die Ehefrau des Täters und die 29-jährige Geschädigte Streitigkeiten haben. Der Täter gab die Tat zu und rechtfertigte seine Schläge damit, dass er durch die 29-Jährige zuvor beleidigt worden sei.

Die 29-jährige Frau wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend mit Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.