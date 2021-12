Einbrecher im Fitnesscenter – Mehr als 1.700 Euro Sachschaden

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Ein Fitnesscenter “Auf der Hardt” ist in der Nacht zum Dienstag (27.-28.12.) von Einbrechern heimgesucht worden. Bei ihrem gewaltsamen Vorgehen mit dem Ziel in die Räume zu gelangen, verursachten sie einen Schaden von rund 1.500 Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten die Täter keine Beute.

Das Kommissariat 42 des 3. Polizeireviers hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen mit Hinweisen zu den Kriminellen werden gebeten, sich mit den Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 in Verbindung zu setzen.

Fenster von Nagelstudio eingeschlagen und als Einstieg genutzt

Darmstadt (ots) – Das rückwärtig gelegene Fenster eines Nagelstudios in der Rheinstraße nahe Ecke Steubenplatz ist in der Nacht zum Dienstag (27.-28.12.) von Kriminellen eingeschlagen und als Einstieg in die Räume genutzt worden. Im Anschluss entwendeten die Täter eine geringe Summe Bargeld aus der Kasse.

Die Darmstädter Kripo hat ein Verfahren wegen des Einbruchsdiebstahls eingeleitet und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht – Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots) – Die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße ist am Dienstag 28.12.2021 in der Zeit zwischen 10.30-21 Uhr von Einbrechern nach Wertgegenständen durchsucht worden. Zuvor hatten sich die ungebetenen Gäste über einen Balkon und dem gewaltsamen Öffnen der Balkontüren, Zugang zu den Räumen verschafft.

Bei ihrer Suche fielen den Tätern unter anderem Geld und Schmuck in die Hände. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehr als 1.000 Euro belaufen. Das Kommissariat 21/22 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Nach Konflikt Scheibenwischer abgerissen – Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt/L3303 (ots) – Nachdem es bereits am Montagnachmittag 27.12.2021 zu einem Konflikt zwischen einer Wagenlenkerin und einem Radfahrer auf der Landstraße 3303 gekommen war, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war die 54-Jährige gegen 16 Uhr mit ihrem schwarzen Renault auf der Landstraße in Richtung Pfungstadt-Hahn unterwegs, als sie in einem Kreisel bei der Dr.-Horst-Schmidt-Straße auf einen bislang unbekannten Radfahrer traf.

Offenbar löste eine im Kreisel geschehene Situation den Konflikt aus. Daraufhin soll der Unbekannte von seinem schwarzen Velo gestiegen sein und unter anderem einen Scheibenwischer des Wagens abgerissen haben. Hierbei entstand ein Schaden, der auf einen niedrigen 3-stelligen Betrag geschätzt wird. Im Anschluss soll der Radler auf einem dortigen Radweg in Richtung Erlensee geflüchtet sein.

Der Flüchtige soll zwischen 50-60 Jahren alt gewesen sein. Seine Größe wurde auf circa 1,80 Meter geschätzt. Er hatte graue lockige Haare und einen grauen Vollbart. Neben einem schwarzen Kapuzenpullover trug er eine blaue Jeans.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Pfungstadt nach Zeugen, die die Situation beobachtet haben und Hinweise zum Aufenthalt des unbekannten Mannes geben können. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06157/9509-0 zu erreichen.

Einfamilienhaus im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Seeheim-Jugenheim (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Marienburger Straße rückte am Dienstagabend (28.12.) im Tatzeitraum zwischen 18 und 20 Uhr in das Visier Krimineller. Nachdem sie zunächst an der Haustür scheiterten, setzten sie ihr kriminelles Vorhaben an einem Fenster fort. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Ob die Unbekannten gestört wurden, muss im Rahmen weiterer Ermittlungen geklärt werden. Dennoch hinterließen sie einen Schaden von mehreren Hundert Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Groß-Gerau

Schwerer Verkehrsunfall bei Klein-Gerau

Büttelborn (ots) – Am Dienstag 28.12.2021 ereignete sich gegen 22:48 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall bei Klein-Gerau. Beide beteiligte Fahrzeuge befuhren die L3094, aus unterschiedlicher Richtung kommend. In einem Kurvenbereich bei Klein-Gerau, kam der Unfallverursacher auf Grund von erhöhter Geschwindigkeit und regennasser Fahrbahn, in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 15.000 EUR. Beide Fahrzeugführer wurden durch die Kollision schwer verletzt, wobei hier ein Fahrzeugführer eingeklemmt war. Nach der Bergung durch die FW, und die Erstversorgung durch die Rettungskräfte, wurden die Verletzten in die umliegenden Krankenhäuser zur Behandlung verbracht. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die L 3094 für ca. 1 Stunden voll gesperrt.

Kreis Bergstraße

Mit Paintball-Waffe auf Auto gezielt? – Polizei sucht Zeugen des Vorfalls

Lampertheim (ots) – Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung, nachdem zwei Tage vor Heiligabend ein Auto mit einer Paintball-Waffe beschossen worden sein soll. Für die weiteren Ermittlungen werden dringend Zeugen des Vorfalls gesucht.

Die Tat habe sich nach Aussagen der 31-jährigen geschädigten Autofahrerin aus Bürstadt am Mittwoch 22.12.2021 gegen 17.45 Uhr auf der Bundesstraße 44, kurz vor dem Ortseingang Lampertheim, ereignet. Ihr Nissan Micra wurde von Farbkugeln getroffen, die aus einer Paintball-Waffe kamen. An dem Wagen wurden orangefarbene Spuren festgestellt. Durch den Aufprall ist das Auto beschädigt worden.

Wer kann Hinweise zu Tätern geben? Wer konnte die Tat beobachten? Für alle sachdienlichen Hinweise ist die Polizei in Lampertheim unter der Rufnummer 06206 / 9440-0 zu erreichen.

Heroin bei Polizeikontrolle sichergestellt

Bensheim (ots) – Mit einer geringen Menge Heroin sowie Drogenbesteck wurde am Dienstagabend 28.12.2021 ein 29-jähriger Mann im Bereich des Bahnhofs von einer Polizeistreife kontrolliert.

Der Mann hielt sich gegen 22 Uhr am Amersham-Platz auf und musste die Beamten zur Anzeigenaufnahme mit auf die Polizeistation begleiten. Die Drogen wurden sichergestellt und das Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Was wurde gesucht? Einbrecher verlassen Einfamilienhaus ohne Beute

Bensheim (ots) – Offensichtlich fehlt nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Kalkgasse nichts. Was die Täter genau suchten, kann bislang nicht nachvollzogen werden. Fest steht, dass sich die Kriminellen zwischen Montag 27.12.20221 um 11 Uhr und Dienstagnachmittag 28.12.2021 um 15 Uhr über den betonierten Feldweg dem Haus genähert haben.

Über die aufgebrochene Terrassentür gelangten sie ins Haus. Bis auf die Küche wurden alle Räume durchsucht. Wer zu dem Einbruch Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 06252 / 706-0 beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim.

