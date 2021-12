Geldautomatensprengung

Guxhagen (ots) – In den frühen Morgenstunden des 29.12.2021 (Mittwoch), gegen 02:08 Uhr, kam es zu einer Geldautomatensprengung durch unbekannte Täter. Es handelte sich um einen Geldautomaten einer Kreissparkassenfiliale in der Untergasse in Guxhagen. Die unbekannten Täter sprengten den Geldautomaten auf derzeit noch unbekannte Art und Weise. Hierbei wurde der Geldautomat komplett zerstört. Der integrierte Tresor blieb hierbei unversehrt, sodass die unbekannten Täter keine Beuten machten.

Bei dem Gebäude handelt es sich um ein kombiniertes Wohn- und Geschäftsgebäude. Im Bereich des Erdgeschosses (TO), der eigentlichen Bankfiliale, entstand erheblicher Sachschaden. Die Bewohner des Gebäudes mussten kurzfristig das Gebäude verlassen, konnten aber nach einer Begutachtung eines Bausachverständigen des THW dieses wieder betreten. Personen wurden keine verletzt. Am Gebäude entstand hoher Sachschaden, der nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich liegt.

Das Landeskriminalamt sowie die Kriminalpolizei waren am Einsatzort und haben die Ermittlungen aufgenommen. Laut Zeugen flüchteten nach der Tat zwei unbekannte Täter mit einem dunkelfarbenen Audi vom Tatort. Hinweis an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681/774-0.

Aufgesprengter Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn – Bargeld entwendet

Edermünde-Grifte (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (23./24.12.2021), gegen 01:00 Uhr, sprengten unbekannte Täter einen Fahrscheinautomat der Deutschen Bahn in der Straße “Zur Mühle” (Bahnhof) in Edermünde-Grifte auf. Hierbei erbeuteten die unbekannten Täter einen Geldbetrag in derzeit unbekannter Höhe.

Nach der Tat gelang es den Tätern unerkannt zu flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet darum, dass sich Zeuge melden, die Feststellungen getroffen haben, die eventuell mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Hinweis an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681/774-0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen