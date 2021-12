Korbach: Die Polizei-News

Fassaden an Burgwaldschule beschmiert – Zeugen gesucht

Frankenberg (ots) Hohen Sachschaden richteten Unbekannte an der Burgwaldschule in Frankenberg an. Sie beschmierten zahlreiche Wände, Fenster und Pflastersteine im Innenhof des Schulgeländes mit schwarzer Farbe. Dabei brachten die Täter verschiedene Zeichen sowie die Schriftzüge “HSM 1”, “Fotze” und “Nigga” auf. Außerdem warfen sie Mülltonnen auf ein Flachdach des Schulgebäudes. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei mehrere tausend Euro.

Die Sachbeschädigungen wurden erst heute (29. Dezember) festgestellt, die Schule erstattete Anzeige bei der Polizeistation Frankenberg. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwoch, 22. Dezember, und Mittwoch, 29. Dezember. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Unbekannter bricht in Bürogebäude ein – Polizei sucht Zeugen

Bad Arolsen (ots) – In der Nacht von Dienstag 28.12.2021 auf Mittwoch 29.12.2021 brach ein Unbekannter in ein Bürogebäude eines Pflegedienstes in der Burgstraße in Wetterburg ein. Nachdem er eine Tür aufgehebelt hatte, konnte er in das Gebäude einsteigen. Hier öffnete und durchsuchte er mehrere Schränke und andere Behältnisse. Da er aber offensichtlich nicht fündig wurde, musste er ohne Beute flüchten.

Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

