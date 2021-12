4 Autoaufbrüche – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Vorderer Westen und -Kirchditmold (ots) – Vermutlich auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter gehen mehrere Autoaufbrüche, die sich in der vergangenen Nacht im Kasseler Stadtteil Vorderer Westen und Kirchditmold ereigneten. Vier betroffene Autobesitzer haben sich am heutigen Mittwochmorgen bei der Polizei gemeldet und Anzeige erstattet.

Aus den Fahrzeugen erbeuteten die Täter vorgefundene Geldbörsen, Bekleidung und weitere Gegenstände. Die Kasseler Polizei sucht nach Zeugen, die im Bereich der Tatorte etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die aufnehmenden Polizisten der Reviere Mitte und Süd-West berichten, hatten die Täter in der Zeit zwischen gestern Abend, 19:30 Uhr, und dem heutigen Morgen, 7:30 Uhr, agiert. Mit einem unbekannten Gegenstand schlugen sie an den Autos der Hersteller BMW und Audi jeweils eine Scheibe ein und durchsuchten die Fahrzeuge anschließend nach Wertsachen. Die Tatorte liegen in der Kölnischen Straße, Ecke Gabelsbergstraße, in der Straße “Im Weidengarten” und in der Boyneburgstraße.

Die weiteren Ermittlungen zu den Autoaufbrüchen werden nun bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100.

Unfall auf B 83 bei Grebenstein: 35-jähriger Autofahrer im Krankenhaus gestorben

Grebenstein (ots) – Am Mittwoch 29.12.2021 erreichte die Polizei die traurige Nachricht aus dem Krankenhaus, dass der 35-jährige Autofahrer aus Hann. Münden, der am 21.12.2021 bei einem Unfall auf der B 83 bei Grebenstein schwer verletzt worden war, heute infolge seiner schweren Verletzungen verstorben ist. Der Unfall auf der Bundesstraße hatte sich an dem Dienstagabend gegen 22:50 Uhr ereignet.

Nach derzeitigem Ermittungsstand war ein 44-Jähriger aus Hofgeismar mit seinem VW Polo in Richtung Hofgeismar unterwegs gewesen und etwa 500 Meter hinter dem Grebensteiner Stadtteil Burguffeln aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Er kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden VW Golf, den der 35-jährige Mann steuerte. Beide Fahrer waren mit schweren Verletzungen in Kasseler Krankenhäuser gebracht worden.

Zur Klärung der genauen Unfallursache war ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt. Da bei dem 44-Jährigen der Verdacht einer Alkoholisierung bestand, ließen die Beamten im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen, deren Ergebnis noch aussteht. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden bei der Polizeistation Hofgeismar geführt.

Einbruch in Schule – Täter erbeuten Süßigkeiten

Kassel-Vorderer Westen (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch 29.12.2021 in eine Schule im Kasseler Stadtteil Vorderer Westen eingebrochen. Die Täter waren auf bislang nicht abschließend bekannte Weise in das Gebäude in der Freiherr-vom-Stein-Straße eingestiegen und hatten sich dort auf Beutezug begeben. Anschließend flüchteten sie unerkannt in Richtung Graf-Bernadotte-Platz, wo sich ihre Spur verliert.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen dem gestrigen Abend, 17:30 Uhr, und dem heutigen Morgen, 7:00 Uhr. Der Hausmeister hatte den Einbruch entdeckt und die Polizei alarmiert. Nach bisherigem Ermittlungsstand stahlen die Täter verschiedene Süßigkeiten und Getränke aus der Schulmensa sowie eine Trompete. Ob sie darüber hinaus weitere Beute machten, ist bislang noch nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich der Schule verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

