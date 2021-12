Mann durch Explosion verletzt

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(fue) – Mittwoch am 29.12.2021 gegen 11.25 Uhr hörten Zeugen im Bereich der Oppenheimer Landstraße einen lauten Explosionsknall. Wie sich dann herausstellte, kam es im Bereich einer vor dem Anwesen Nummer 77 abgestellten Mülltonne zu einer Explosion.

Dabei wurde ein Mann schwer verletzt, der in ein Offenbacher Krankenhaus verbracht werden musste, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Personalien des Mannes stehen noch nicht fest, er ist zurzeit nicht ansprechbar. Die Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Explosionsursache aufgenommen.

40-Jähriger nach Streit verletzt

Frankfurt-Niederursel (ots)-(dr) – Am Dienstagabend 28.12.2021 kam es in einer Wohnung in Niederursel zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 40-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Der Polizei gelang es kurz darauf, einen 26-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen. Gegen 17.40 Uhr hielten sich drei Männer in einer Wohnung in der Thomas-Mann-Straße auf, in der sie feierten und Alkohol konsumierten.

In der Folge kam es aus bislang ungeklärten Gründen zu einem Streit, in dessen Verlauf ein 40-jähriger Mann eine Stichverletzung am Hals erlitt. Ein 26-jähriger Mann, flüchtete anschließend aus der Wohnung. Der 40-jährige Geschädigte kam aufgrund der schweren Verletzung in ein umliegendes Krankenhaus, in dem er medizinisch versorgt wurde. Kurze Zeit später erschien der zuvor noch flüchtige 26-Jährige in anderer Sache auf dem 3. Polizeirevier.

Aufgrund der umgehend eingeleiteten Ermittlungen erhärtete sich gegen ihn ein Tatverdacht, sodass er mit dem Ziel der richterlichen Vorführung vorläufig festgenommen wurde. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat gegen den 26-Jährigen ein Strafverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Die Ermittlungen insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Vitrinen zerstört

Frankfurt-Dornbusch (ots)-(hol) – In der Nacht zum Dienstag 28.12.2021 zerstörte ein bislang Unbekannter zwei Plexiglasvitrinen auf dem Gelände des Iranischen Generalkonsulats. Auch der kostbare Inhalt wurde dabei beschädigt. Gegen 00:00 Uhr teilte ein Zeuge über Notruf mit, soeben eine dunkle Gestalt beim Einschlagen von zwei Vitrinen in der Raimundstraße beobachtet zu haben.

Anschließend sei die Person zu Fuß vom Tatort geflüchtet. Als die Polizei vor Ort eintraf, stellte sie fest, dass bei beiden Vitrinen die Hauben eingeschlagen und die Behältnisse so komplett zerstört wurden.

Doch damit nicht genug: Auch die in den Vitrinen ausgestellten Porzellanskulpturen zweier Dichter (“Goethe” und “Hafis”) gingen zu Bruch. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter blieben erfolglos. Die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung dauern an.

Ladendiebin überführt

Frankfurt-Schwanheim (ots)-(em) – Dienstagnachmittag 28.12.2021 hat eine 31-jährige Frau einen Ladendiebstahl begangen und ergriff anschließend die Flucht, jedoch ohne Erfolg. Beweise am Tatort überführten die Diebin schließlich. Gegen 16.30 Uhr befand sich die 31-Jährige in einem Supermarkt in der Straße Am Försterpfad. Nach und nach verstaute sie Tortellini, Eiskaffee, Hundefutter sowie Leckerlies in ihre Tasche.

Statt für ihren Einkauf aufzukommen, verließ sie unverrichteter Dinge mitsamt dem Diebesgut das Geschäft. Hierbei hatte sie die Rechnung jedoch ohne eine Mitarbeiterin des Marktes gemacht, welche sie auf den Diebstahl ansprach. Die Tatverdächtige dachte jedoch nicht daran, sich dazu zu äußern und versuchte zu fliehen.

Die 25-jährige Mitarbeiterin reagierte schnell und ergriff die Tasche der mutmaßlichen Diebin, in welcher die gestohlene Ware enthalten war. Die Frauen zogen nun beide an der Tasche. Die 25-Jährige konnte das “Duell” schließlich für sich gewinnen, woraufhin die mutmaßliche Ladendiebin nun endgültig die Flucht ergriff.

Die alarmierte Polizei fand in der besagten Tasche den Ausweis der Tatverdächtigen und suchte diese an ihrem Wohnort auf. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde sie wieder entlassen. Die Ermittlungen gegen die 31-jährige Frau dauern an.

