Zwei Jugendliche sexuell belästigt

Mainz-Kastel (ots)-(pl) – Im Bereich des Kasteler Bahnhofs wurden in der Nacht zum Mittwoch 29.12.2021 zwei 16- und 17-jährige junge Frauen sexuell belästigt. Nach Angaben der beiden Teenager sind sie mit dem Bus der Linie 6 vom Mainzer Hauptbahnhof nach Wiesbaden gefahren und gegen 00.40 Uhr am Brückenkopf ausgestiegen. Auch der Täter verlies dort den Bus. In Höhe des Bahhofs berührte er die jungen Frauen unsittlich. Dabei hielt er eine der Beiden fest und hob sie hoch. Im Anschluss lief der Täter mit einem Begleiter davon.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten die verständigten Polizeikräfte kurze Zeit später im Bereich des Rheinufers einen 29-jährigen Mann und dessen Begleiter kontrollieren. Der 29-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

29-Jähriger angegriffen und geschlagen

Wiesbaden-Westend (ots)-(pl) – Ein 29-jähriger Mann wurde am Dienstagabend 28.12.2021 in einem Geschäft in der Bleichstraße von einem unbekannten Täter angegriffen und verletzt. Der Täter folgte dem 29-Jährigen gegen 18.20 Uhr in das Geschäft, um ihn nach einer verbalen Auseinandersetzung plötzlich anzugreifen und zu schlagen.

Nach dem Angriff flüchtete der Täter in Richtung Platz der Deutschen Einheit. Der Geschädigte musste aufgrund seiner Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der flüchtige Angreifer soll etwa 1,75 Meter groß sowie korpulent gewesen sein und einen braunen Teint sowie ein kleines Muttermal auf der Oberlippe gehabt haben. Getragen hab er einen schwarzen Kapuzenpullover.

Hinweise nimmt das 1.Polizeirevier in Wiesbaden unter der Tel. (0611) 345-2140 entgegen.

Opel Astra flüchtet vor Kontrolle,

Wiesbaden, Siegfriedring, Abraham-Lincoln-Park, 29.12.2021, 03.10 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch ist der Fahrer eines weißen Opel Astras in Wiesbaden vor einer Polizeistreife geflüchtet. Aufgrund des Verdachtes einer Trunkenheitsfahrt wollten die Polizisten den Opelfahrer gegen 03.10 Uhr im Bereich des Siegfriedrings einer Kontrolle unterziehen. Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltesignale und flüchtete vor der Polizei. Der Flüchtige kam dann aber bereits nach kurzer Fahrt im Bereich des Kreisverkehrs zur Straße “Abraham-Lincoln-Park” von der Fahrbahn ab und krachte mit seinem Pkw gegen einen Baum sowie ein Verkehrsschild.

Der Fahrer ließ seinen erheblich beschädigten Opel am Unfallort zurück und ergriff zu Fuß die Flucht in Richtung Friedhofsgelände. Eine direkt eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Autofahrer verlief zunächst ohne Erfolg. Am Mittwochvormittag konnte dann aber schließlich ein 23-jähriger Wiesbadener als mutmaßlicher Autofahrer festgenommen werden.

Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf über 13.000 Euro geschätzt. Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Wohnungsfenster aufgehebelt

Wiesbaden, Rothstraße, 25.12.2021, 20.00 Uhr bis 28.12.2021, 14.00 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagabend und Dienstagnachmittag wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Rothstraße eine Wohnung von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch ein aufgehebeltes Fenster in die Erdgeschosswohnung ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und ergriffen dann mit bislang noch unbekanntem Diebesgut wieder die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Schwarzem BMW ausgewichen – Hoher Sachschaden bei Unfallflucht

Wiesbaden-Dotzheim, Freudenbergstraße, 29.12.2021, 00.20 Uhr,

(pl)In der Freudenbergstraße in Dotzheim kam es in der Nacht zum Mittwoch zu einer Unfallflucht mit einem erheblich beschädigten Fahrzeug. Nach Angaben eines 18 Jahre alten Autofahrers war dieser gegen 00.20 Uhr mit seinem Peugeot auf der Freudenbergstraße in Richtung Schierstein unterwegs, als das vor ihm fahrende Fahrzeug im Bereich der Einmündung zum Lilienweg plötzlich gewendet haben soll. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sei der 18-Jährige ausgewichen und mit seinem Peugeot gegen einen Zaun gestoßen.

Durch den Aufprall wurde der Peugeot des 18-Jährigen erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt. Die unfallverursachende Person soll einfach weitergefahren sein, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug habe es sich um einen schwarzen BMW-Kombi gehandelt.

Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Rheingau-Taunus

Einbruchsversuch in Pizzeria

Geisenheim, Montag 27.12.2021, 23 Uhr bis Dienstag 28.12.2021, 11:30 Uhr

(fh) – In der Nacht zum Dienstag scheiterten Unbekannte bei dem Versuch in eine Pizzeria in der Industriestraße in Geisenheim einzubrechen. Zuvor hatten sich die Täter im Schutze der Dunkelheit an einem Fenster des Gebäudes zu schaffen gemacht und so versucht, in das Restaurant einzusteigen.

Als dies offenbar nicht gelang, traten die Einbrecher unbemerkt die Flucht an und hinterließen einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizeistation in Rüdesheim erbittet Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06722) 9112-0.

Diebstahl und Sachbeschädigung in Kirche

Taunusstein-Bleidenstadt, Sonntag 26.12.2021, 09:15 Uhr bis Dienstag 28.12.2021, 18:15 Uhr

(fh) Zwischen Sonntagmorgen und Dienstagabend kam es in der Katholischen Kirche in Bleidenstadt zu einem Diebstahl und Sachbeschädigungen. Im besagten Zeitraum suchten Unbekannte das Gotteshaus in der Straße “Stiftshof” auf, zerstörten dabei ein Gesangsbuch und Kerzengläser und entwendeten letzten Endes Kerzen sowie eine Spendendose samt Inhalt.

Im Anschluss gelang den Tätern die Flucht. Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise zu den Taten unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

