Einbrecher stehlen Weihnachtsgeschenke

Oberursel, Altkönigstraße, 28.12.2021, 13.45 Uhr bis 19.00 Uhr (pa) – In Oberursel kam es am Dienstag 28.12.2021 zu einem Wohnungseinbruch, bei dem die Täter mehrere Weihnachtsgeschenke entwendeten. Die Tat ereignete sich zwischen 13.45 Uhr und 19.00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Altkönigstraße.

Die Diebe verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang in eine der Wohnungen und durchsuchten die Räume. Sie stahlen unter anderem eine Kaffeemaschine, Bargeld, Kosmetikartikel sowie Kinderspielzeug und -bekleidung.

Bei einem Teil des Diebesguts, dessen Wert insgesamt auf etwa 2.000 Euro beziffert wird, handelte es sich nach Angaben der Geschädigten um kürzlich erhaltene Weihnachtsgeschenke.

Die Bad Homburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

E-Roller entwendet – Zeugin gesucht

Oberursel, Pfeiffstraße, 28.12.2021, 15.00 Uhr bis 15.10 Uhr (pa)Am Dienstagnachmitttag wurde in der Oberurserler Pfeiffstraße ein Elektroroller gestohlen. Der Fahrer des Elektrokleinstfahrzeugs stellte den Roller gegen 15.00 Uhr vor einem Drogeriemarkt ab. Als er etwa zehn Minuten später aus dem Markt kam, war sein Gefährt verschwunden.

Der mehrere Hundert Euro teure schwarze Roller der Marke “Cityblitz” trug das Versicherungskennzeichen “834 WZB” und war mit zwei Aufklebern des Fußballvereins “Kickers Offenbach” beklebt.

Nach Angaben des Anzeigenerstatters soll eine Frau, die auf dem Parkplatz gerade ihr Auto belud, geschildert haben, dass zwei Männer auf dem E-Scooter über die Pfeiffstraße in Richtung Zimmersmühlenweg davongefahren seien.

Da die Identität der Frau, die etwa 30 Jahre alt und blond gewesen sei, bislang nicht bekannt ist, bittet die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel diese wichtige Zeugin sowie mögliche weitere Personen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 – 0 zu melden.

Pkw-Anhänger gestohlen

Oberursel, Bommersheim, Obere Zeil, 27.12.2021, 14.00 Uhr bis 29.12.2021, 11.00 Uhr (pa)In Oberursel Bommersheim stahlen Unbekannte in den vergangenen Tagen einen Pkw-Anhänger. Der Dreiseitenkipper des Herstellers “WM Meyer” war in der Straße “Obere Zeil” geparkt und durch ein Kupplungsschloss gesichert.

Zwischen Montagnachmittag und Mittwochvormittag gelang es Dieben, die Sicherung zu überwinden und den rund 8.000 Euro teuren Anhänger, der zuletzt ein Schild mit dem amtlichen Kennzeichen “HG-EK 6505” trug, zu entwenden. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240 – 0 entgegen.

