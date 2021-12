Zigarettenautomat geöffnet

Flörsheim am Main, Montag 27.12.2021, 16 Uhr bis Dienstag, 28.12.2021, 07:40 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte vor einem Schnellimbiss im Bachweg in Flörsheim einen Zigarettenautomaten geöffnet und sich dabei mutmaßlich Feuerwerkskörper zu Nutze gemacht. Spuren am Tatort deuten darauf hin, dass die Unbekannten mittels Feuerwerkskörper eine kleine Explosion verursachten, sodass Teile des Automaten aufbrachen. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden.

Es entstand ein Sachschaden von mindestens 2.000 Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Flörsheim nimmt Hinweise unter er Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

Fahrraddiebe unterwegs

Eschborn, Pfingstbrunnenstraße, Montag, 27.12.2021, 20 Uhr bis Dienstag, 28.12.2021, 17:30 Uhr

(fh) – Im Zeitraum von Montag auf Dienstag 28.12.2021 stahlen Unbekannte in Eschborn ein hochwertiges Mountainbike aus einem Hinterhof. Am Montagabend stellte ein Anwohner der Pfingstbrunnenstraße sein Zweirad in dem Hinterhof seines Mehrfamilienhauses ab und sicherte dieses mit einem entsprechenden Schloss. Als er tags darauf den Hinterhof aufsuchte, stellte er den Diebstahl des Fahrrads fest und informierte die Polizei.

Es handelt sich bei dem Diebesgut um ein Mountainbike der Marke “Focus” in der Farbe matt grau. Der Wert beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 bei der Polizeistation Eschborn zu melden.

Pkw angefahren und geflüchtet

Bad Soden am Taunus, Prof.-Much-Straße, Dienstag, 28.12.2021, 08-08:10 Uhr

(fh)Am Dienstagmorgen kam es auf dem Parkplatz eines Ärztehauses in der Prof.-Much-Straße in Bad Soden zu einer Verkehrsunfallflucht. In dem kurzen Zeitraum von 08:00 Uhr bis 08:10 Uhr wurde ein grüner MINI Countryman angefahren und an der rechten hinteren Fahrzeugseite beschädigt.

Denkbar ist, dass das unbekannte Fahrzeug neben dem MINI ein- oder ausparken wollte und es dabei zum Zusammenstoß kam. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin fuhr davon und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Regionale Verkehrsdienst in Hattersheim nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (06190) 9360-45 entgegen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen