Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

Limburg (ots)-(mh) – Im Zeitraum von Donnerstag, 23.12.2021, 12:00 Uhr bis Dienstag, 28.12.2021, 17:30 Uhr kam es in der Zeppelinstraße und “Am Huttig” in Limburg zu drei Einbrüchen durch unbekannte Täter. Betroffen waren zwei Kindertagesstätten und ein Café. An den jeweiligen Einrichtungen wurden Fenster mittels eines unbekannten Hebelwerkzeugs aufgestemmt und hieraus Bargeld sowie elektronische Gegenstände entwendet.

Ob zwischen den Einbrüchen ein Tatzusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Personen, die Hinweise zu den Taten oder der Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Fahrer ohne Führerschein ertappt

Weilburg, Postplatz, Mauerstraße, Mittwoch 29.12.2021, 01:00 Uhr

(mh) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch konnte durch die Polizei in der Mauerstraße in Weilburg ein Fahrer kontrolliert werden, der im Verdacht steht, ohne Führerschein und eventuell berauscht gefahren zu sein. Eine Streife der Polizei stellte den grauen VW mit einer männlichen Person am Steuer an einer roten Ampel am Postplatz fest und entschloss sich, diesen einer Kontrolle zu unterziehen.

Der VW gab, als die Ampel noch vor der Kontrolle auf Grün wechselte, Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit bis zu einem Parkdeck in der Mauerstraße. Dort angekommen stieg der mutmaßliche Fahrer unter den Augen der nacheilenden Polizeibeamten an der Fahrerseite aus und ging zur Beifahrerseite des PKW.

Bei der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass dieser keinen Führerschein besaß. Weiter ergaben sich Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln, weshalb bei dem 21-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Gegen die Halterin des VW wird wegen des Verdachts des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Fahrradfahrer leicht verletzt

Hünfelden, Nauheim, Kreuzgasse, Dienstag 28.12.2021, 17:30 Uhr

(mh) Am Dienstag 28.12.2021, wurde gegen 17:30 Uhr ein Radfahrer bei einem Unfall in der Kreuzgasse in Hünfelden leicht verletzt. Ein Linienbus befuhr die Kreuzgasse in Richtung des Heringer Wegs, als er ein parkendes Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand umfuhr.

Ein, aus der anderen Richtung am rechten Fahrbahnrand heranfahrender, Radfahrer versuchte, dem Bus auszuweichen, blieb aber am Bordstein hängen und stürzte. Der 64-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. An dem Fahrrad entstand Sachschaden. Es kam jedoch nicht zu einem Zusammenstoß zwischen Bus und Fahrrad.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen