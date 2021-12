Kaiserslautern: Erfolgreiche Impfaktion im Fritz-Walter-Stadion

Kaiserslautern – Sehr zufrieden zeigten sich die Organisatoren der „langen Nacht der Impfung“ am Dienstag, 28. Dezember 2021, auf dem Lautrer Betzenberg. Von 12 bis 24 Uhr konnte sich an diesem Tag jeder ab einem Alter von 12 Jahren und ohne Anmeldung in der Krombacher Fanhalle Nord des Fritz-Walter-Stadions von mobilen Impfteams des DRK impfen lassen. Für jeden frisch Geimpften gab es anschließend auch noch eine Stadionwurst und ein Getränk gratis. Organisiert wurde die Aktion vom 1. FC Kaiserslautern in Zusammenarbeit mit Testeval.

Die Aktion wurde sehr gut angenommen, schon lange vor Öffnung der Stadiontore versammelten sich zahlreiche Menschen auf dem Betzenberg, um sich impfen zu lassen. Den gesamten Tag über war der Andrang groß, so dass es zu teilweise längeren Wartezeiten kam. Geimpft wurde bis spät in die Nacht und so konnten insgesamt 1.335 Menschen an diesem Tag im Fritz-Walter-Stadion ihre Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung erhalten.

Ein großer Dank gebührt den vielen Unterstützern der Aktion, wie der Stadt Kaiserslautern, dem rheinland-pfälzischen Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit, dem Deutschen Roten Kreuz, den Stadtwerken Kaiserslautern, dem Westpfalzklinikum sowie dem Kaiserslauterer Apotheker Christian Brand.

„Unsere Erwartungen wurden bei weitem übertroffen. Kurzum, wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit einer überwältigenden Impfbereitschaft. Es ist toll zu sehen, was in unserer Stadt, aus einer Idee, einem Gemeinschaftswerk sowie freiwilligem Engagement für ein Angebot entstehen kann. Die Annahme des Angebotes von den Bürgerinnen und Bürgern hat die Aktion jedoch erst zum Erfolg werden lassen. Vielen Dank für ihre Geduld, ihr Verständnis aufgrund der Wartezeiten sowie für die vielen netten Worte. Dies hat alle Helferinnen und Helfer in Ihrer wichtigen Arbeit bestärkt und ist für uns als Organisatorenteam ein treibender Motor für weitere Aktionen. Die Planungen laufen bereits. Bitte nutzen Sie unbedingt auch weiterhin die bestehenden Impfangebote“, erklärt Matthias Moritz, Geschäftsführer der Firma Testeval.

„Wir waren von der Resonanz der Aktion überwältigt und sehr froh, dass so viele Menschen das Angebot genutzt haben. Ein großer Dank an alle Anwesenden, die für die teilweise längeren Wartezeiten viel Verständnis hatten. Es war ein gelungenes Gemeinschaftsprojekt. Unser Dank geht an Testeval für die Organisation und an alle beteiligten Partner für die gute Zusammenarbeit. Zudem möchte sich der FCK einmal mehr bei seinen ehrenamtlichen Ordnern bedanken, ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre“, so FCK-Pressesprecher Stefan Roßkopf.