Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 29.12.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Zwei Verkehrsunfallfluchten – Wer kann Hinweise geben?

Bad Dürkheim (ots) – Am Dienstag, 28.12.2021, gegen 13.30 Uhr, stellte eine Bad Dürkheimerin ihren weißen Audi Q5 auf dem Wurstmarktparkplatz ab. Bei ihrer Rückkehr, circa eine Stunde später, musste sie feststellen, dass die Heckstoßstange beschädigt worden war. Bei der Unfallaufnahme konnten an der Stoßstange rote Lackanhaftungen gesichert werden. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug dürfte es sich somit um ein rotes Auto handeln.

Gegen 23.00 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer mit, dass der Straßenteiler auf der B 271, kurz vor dem Kreisel Bruchstraße – Gustav-Kirchhoff-Straße, zur Seite geschoben wurde. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Straßenteiler und die Leitplanke beschädigt worden waren. Aufgrund des Schadenbildes wird davon ausgegangen, dass ein Fahrzeugführer in der Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verlor, mit der Leitplanke kollidierte und im Anschluss gegen den Fahrbahnteiler fuhr. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu den beiden Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Rufnummer 06322-9630 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pibadduerkheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Bad Dürkheim: Anruf falscher Polizeibeamter

Bad Dürkheim (ots) – Am Montag, 27.12.2021, gegen 12.00 Uhr, rief bei einem 80-Jährigen eine männliche Person an, die sich mit „Polizeiinspektion Bad Dürkheim“ meldete und ihm mitteilte, dass in der Nacht zuvor in ein Haus in seiner Straße eingebrochen worden war und er hierzu Informationen von ihm bräuchte. Da dem Bad Dürkheimer der Anruf sofort dubios vorkam, beendete er das Gespräch. Eine halbe Stunde später erhielt eine 75-Jährige aus Weisenheim am Berg einen Anruf. Erneut meldete sich eine männliche Stimme, die angab von der Polizei anzurufen und sie über einen Einbruch in der Nachbarschaft informieren wollte. Die Seniorin zweifelte direkt an der Echtheit des Anrufs und beendete das Telefonat. Die Polizei weist weiterhin ausdrücklich darauf hin, bei solchen Anrufen von angeblichen Polizeibeamten oder Kriminalbeamten keine Auskünfte am Telefon zu erteilen und niemandem Gegenstände zu übergeben. Die Polizei wird sich niemals am Telefon nach Wertgegenständen, Geld oder Aufbewahrungsorte erkundigen. Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, beenden Sie das Gespräch! Lassen Sie sich nicht einschüchtern! Und verständigen Sie bitte anschließend Ihre Polizeidienststelle oder rufen Sie bei der 110 an und erstatten Sie Anzeige!

Bad Dürkheim: Auto während des Einkaufs beschädigt – Wer kann Hinweise geben?

Bad Dürkheim (ots) – Am Montag, 27.12.2021, im Zeitraum von 13.00 Uhr bis 13.45 Uhr, wurde das schwarze BMW-Cabrio eines Wachenheimers auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Bruchstraße 7 in Bad Dürkheim beschädigt. Vermutlich stieß ein anderes Fahrzeug beim Einparken gegen den BMW und beschädigte ihn am Kotflügel hinten links, so dass ein Schaden von etwa 800 Euro entstand. Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322-9630 oder per Email pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Grünstadt: Bei Personenkontrolle Betäubungsmittel aufgefunden

Grünstadt (ots) – Am Dienstag, 28.12.2021 gegen 20:50 Uhr wurde ein 24-Jähriger in der Friedrich-Ebert-Straße in Grünstadt einer Personenkontrolle unterzogen. Bei der Durchsuchung des jungen Mannes konnten die Beamten Betäubungsmittel in Form von Marihuana und Amphetamin auffinden und sicherstellen. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

