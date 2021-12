Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Auto mit Farbe überschüttet – Hinweise erbeten

Hammersbach/Marköbel (ozs)-(lei) – In der Nacht zu Mittwoch 29.12.2021 wurde in der Hauptstraße (40er-Hausnummern) ein auf der Straße geparkter grauer Nissan mit Farbe überschüttet, wobei ein Schaden von rund 3.000 Euro entstand. Die schwarze Lackfarbe wurde dabei großflächig über das Fahrzeug verteilt.

Da die Masse teilweise auf die Straße tropfte, wurde diese durch die Feuerwehr mittels Bindemittel aufgenommen, um ein Abfließen in die Kanalisation zu verhindern. Die Polizei in Hanau ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht nun Zeugen der Tat, die sich im Zeitraum zwischen Dienstag, 23 Uhr und Mittwoch, 2 Uhr, zutrug.

Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06181 9010-0 entgegen.

Diebe waren an Mehrfamilienhäusern zugange – Hanau/Wolfgang

(jm) Diebe stahlen zwischen Montag, 15 Uhr und Dienstag, 12 Uhr, im Bereich der Straßen “Schäferheide/Lehrhöfer Heide” und Bertha-von Suttner-Straße aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses ein abgestelltes Fahrrad. Zudem stellten am Dienstag, gegen 9 Uhr, Anwohner des Mehrfamilienhauses fest, dass ein Kellerabteil aufgebrochen und zwei E-Bikes entwendet wurden. Die Eigentümer hatten die Räder zuletzt am Freitagmorgen (24.12) gesehen. Im gleichen Tatzeitraum wurde ein weiteres Mehrfamilienhaus in dem Bereich angegangen. Auch hier brachen Unbekannte ein Kellerabteil auf und entwendeten Werkzeug. Die Ermittlungsgruppe der Polizei Großauheim hat die Fälle übernommen. Ob ein Tatzusammenhang zwischen den Diebstählen besteht, wird nun Teil der Ermittlungen sein. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen und dem Verbleib der Fahrräder geben können, sich unter der Rufnummer 06181 9597-0 zu melden.

Zeuge meldete Fahrraddiebstahl – Festnahme vier Verdächtiger – Langenselbold

(aa) Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte am Dienstagnachmittag, kurz nach 14 Uhr, die Polizei, dass gerade vier Männer am Bahnhof ein Fahrrad geklaut hätten und mit diesem weggegangen wären. Polizeibeamte einer operativen Einheit, die zu dem Zeitpunkt rund um den Bahnhof auf Streife waren, nahmen – dank der guten Personenbeschreibung – noch an der dortigen Bushaltestelle vier Verdächtige im Alter von 15, 18 und 19 Jahren vorläufig fest. Zudem stellten sie das offensichtlich zuvor gestohlene rote Mountainbike, dessen Schloss geknackt worden war, sicher. Die Verdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Zudem wurden die Eltern der beiden 15-Jährigen entsprechend benachrichtigt. Die Ermittlungen dauern an.

Ford “parkt” auf der Leitplanke: Fahrer offensichtlich alkoholisiert – Steinau an der Straße

(lei) Wegen Verdachts der Trunkenheit am Steuer ermittelt die Schlüchterner Polizei seit gestern gegen einen 35 Jahre alten Mann. Der Steinauer war am Dienstagabend, 19.10 Uhr, mit seinem Ford auf der Landesstraße 3196 von der Autobahn kommend in Richtung Bahnhof unterwegs, als er in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem Anfangsstück einer Leitplanke kollidierte. Der Fusion wurde daraufhin auf die Schutzplanke bugsiert und kam etwa 50 Meter danach auf dieser zum Stehen. Den Schaden am Fahrzeug schätzen die Ordnungshüter auf 3.000 Euro. Auch die Leitplanke, ein Leitpfosten sowie ein Baum, welcher hinter der Leitplanke stand, wurden in Mitleidenschaft gezogen – die Höhe des Schadens hier steht jedoch noch nicht fest. Da der 35-Jährige offenkundig unter Alkoholeinfluss stand (ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille) musste er nicht nur eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, sondern auch seinen Führerschein abgeben. Er selbst blieb bei dem Unfall unverletzt.

Bereich Offenbach

Zeugensuche: Porsche überschlug sich – Offenbach

(fg) – Nachdem sich ein Porsche Cayenne am Mittwochmorgen 29.12.2021 gegen 5.30 Uhr im Heusenstammer Weg überschlagen hatte, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Fahrer des Wagens, in dem offenbar noch weitere Personen saßen, auf dem Heusenstammer Weg unterwegs.

In Höhe der Konrad-Adenauer-Straße verlor der Fahrer die Kontrolle über den Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Erdhaufen. Anschließend überfuhr der Porsche ein Verkehrsschild und stieß mit einem dahinter befindlichen Baumstumpf zusammen, weshalb sich der SUV überschlug und auf dem Dach landete. Laut Zeugenangaben seien 3 Personen nach dem Unfall davongelaufen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 18.000 Euro Schaden.

Die Polizei fragt nun:

Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet und kann Zeugenhinweise geben?

Wer kann Hinweise zu den Personen geben, die nach dem Unfall davongerannt sind?

Wem ist der Porsche Cayenne bereits zuvor in Bieber aufgefallen?

Weshalb der mutmaßliche Fahrer und die Insassen davonliefen, ist derzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

Wer sah den Unfallverursacher in seinem weißen Mercedes? – Rodgau

(fg) Einen Schaden von rund 24.500 Euro verursachte der Fahrer einer weißen Mercedes C-Klasse am späten Dienstagabend 28.12.2021 auf dem Parkplatz des Bahnhofs in Nieder-Roden; anschließend machte sich der Verursacher jedoch davon. Zuvor war der weiße Wagen einer Streifenbesatzung aufgefallen, weshalb sich diese gegen 23.30 Uhr entschloss, den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Der Fahrer der C-Klasse fuhr jedoch mit überhöhter Geschwindigkeit im Innenstadtbereich davon.

Kurz darauf entdeckten die Beamten einen auf dem Parkplatz am Bahnhof Nieder-Roden geparkten sowie stark beschädigten BMW. Vom Verursacher fehlte jedoch jede Spur. Aufgrund von Zeugenbefragungen und ersten Ermittlungserkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer des weißen Mercedes offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve auf der Büchnerstraße nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei stieß der Mercedes gegen ein Verkehrsschild sowie die daneben befindliche Straßenlaterne, ehe er in der Höhe des Bahnhofsparkplatzes gegen den BMW schleuderte.

Kurz nach Mitternacht meldete eine weitere Streife, dass sie auf dem Parkplatz “Bürgerhaus” in Dudenhofen einen weißen Mercedes mit Beschädigungen im Frontbereich festgestellt hat. Da die Unfallspuren zu den Beschädigungen am BMW passten, wurde der Mercedes auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft sichergestellt. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen nun Zeugen des Unfallgeschehens und bitten diese, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen