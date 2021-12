Osthessische Polizei zeigt an Silvester verstärkt Präsenz

Osthessen (ots) – Auch 2021 war geprägt von der aktuellen Corona-Pandemie. Die Erfahrungen der vergangenen Monate haben gezeigt, dass die große Mehrheit der Menschen in Osthessen verantwortungsvoll und besonnen mit den notwendigen Corona-Regeln umgegangen ist. Die osthessische Polizei appelliert, sich auch rund um den Jahreswechsel solidarisch zu zeigen und friedlich im kleinen Kreis zu feiern.

Verstärkte Kontrollen in allen drei Landkreisen

Die Polizei Osthessen ist gut vorbereitet und wird in der Silvesternacht die Polizeipräsenz, sowohl durch uniformierte als auch durch zivile Kollegen, deutlich erhöhen und für Belange von Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein. In enger Abstimmung mit den Städten und Gemeinden werden Polizistinnen und Polizisten dafür Sorge tragen, dass die wichtigen Corona-Beschränkungen zum Infektionsschutz auch rund um den Jahreswechsel eingehalten werden.

Darüber hinaus wird die Polizei Allgemeinverfügungen der Kommunen verstärkt kontrollieren – so auch das Feuerwerksverbot an publikumsträchtigen Orten im öffentlichen Raum. Diese Kontrollen erfolgen in enger Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden sowie nach der Verordnung der Hessischen Landesregierung zuständigen örtlichen Ordnungsbehörden. Es werden geeignete Maßnahmen getroffen, um Gefahren für den Einzelnen oder die Allgemeinheit abzuwenden.

Bei ihren Maßnahmen in Zusammenhang mit der Eindämmung des Coronavirus verfolgt die osthessische Polizei auch weiterhin einen kommunikativen Ansatz und setzt auf Einsicht sowie Kooperation der Bürgerinnen und Bürger. In Gesprächen sollen die Menschen frühzeitig auf die geltenden Regeln hingewiesen, aber auch an deren Vernunft und Verantwortungsbewusstsein appelliert werden. Sollte es jedoch erforderlich sein, werden Verstöße unter Berücksichtigung des jeweiligen Einzelfalls, aber auch konsequent verfolgt und an die zuständige Verfolgungsbehörde weitergeleitet.

Die osthessische Polizei wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern einen guten und gesunden Start ins neue Jahr.

Die vollumfänglichen Rechtsverordnungen sind zu finden unter www.hessen.de , die Allgemeinverfügungen zum Feuerwerksverbot auf der jeweiligen Homepage der örtlich zuständigen Kreisverwaltung.

Sachbeschädigung durch Böller

Großenlüder. Unbekannte haben am Dienstagabend (28.12.), gegen 19 Uhr, einen Böller in den Hof eines Einfamilienhauses in der Hosenfelder Straße in Uffhausen geworfen. Durch die Explosion wurde ein Blumenkübel, die Hauswand sowie ein dort geparkter Pkw beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 750 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Bürogebäude

Fulda. Ein Büroraum in der Kreuzbergstraße war zwischen Montagabend (27.12.) und Dienstagmorgen (28.12.) Ziel unbekannter Täter. Durch Eintreten einer Holzeinfassung einer Fensterfront verschafften sie sich Zutritt, durchsuchten den Bürokomplex und entwendeten Bargeld. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Versuchter Einbruch in Apotheke

Fulda. Unbekannte Täter versuchten in den frühen Morgenstunden des Dienstags (28.12.), zwischen 4 und 4.30 Uhr, in eine Apotheke in der Schumannstraße einzubrechen. Die Eingangstür hielt den Hebelversuchen stand, sodass die Täter von ihrem Vorhaben abließen und in unbekannte Richtung flüchteten.

Sachbeschädigung

Hünfeld. Drei Unbekannte verschafften sich auf bislang unbekannte Weise am Dienstagabend (28.12.), gegen 22.30 Uhr, Zutritt zum Hünfelder Bahnhof. Dort zerstörten sie einen Toilettendeckel auf der Behindertentoilette und versuchten Toilettenpapier im Wartebereich der Herrentoilette anzuzünden. Bei Eintreffen der Streife flüchteten die drei Jugendlichen in Richtung Innenstadt.

Diebstahl von Goldschmuck

Lauterbach. Aus dem Zimmer eines Altenwohnheims in der Straße “Am Graben” entwendeten unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag (23.12.) aus einem abgeschlossenen Fach auf noch unbekannte Weise Goldschmuck einer 90-jährigen Bewohnerin. Darunter befanden sich eine Halskette mit Anhänger, ein Armreif sowie zwei Ringe und ein Ehering mit Gravur im Gesamtwert von rund 1.500 Euro.

Autofahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Fulda. Ein 35-jähriger Mann hat sich in der Nacht zu Mittwoch eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei durch Fulda geliefert. Einer Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg fiel am Mittwochmorgen (29.12.), gegen 0.50 Uhr, auf der Petersberger Straße in Fulda ein Ford Mondeo im Gegenverkehr auf. Das Fahrzeug stand an der Kreuzung “Am Kleegarten” an einer roten Ampel und wollte die Petersberger Straße stadtauswärts befahren.

Als die Ampel grün wurde beschleunigte der Pkw sehr stark. Der Streifenwagen wendete, fuhr hinter dem Ford Mondeo und schaltete die Haltesignale ein. Statt anzuhalten, beschleunigte der Fahrer, bog nach rechts in Richtung Gallasiniring ab, beschleunigte weiter und schaltete die Lichter des Fahrzeugs aus. Nach einer kurzen Verfolgung durch die Streife konnte der Flüchtige in der Straße “Am Kleegarten” gestellt werden, nachdem er versucht hatte über den Parkplatz eines Grundstückes zu flüchten, eine Mauer jedoch die Weiterfahrt verhinderte.

Der 35-jährige Fahrer aus der Gemeinde Hosenfeld stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss, was ein Atemalkoholtest bestätigte. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der 35-Jährige muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit am Steuer verantworten. Glücklicherweise kam durch den waghalsigen Fluchtversuch niemand zu Schaden.

BMW M4 überschlägt sich auf A 66 bei Flieden

Flieden. Am Dienstagmittag (28.12.) kam es auf der A 66 in der Gemarkung Flieden zwischen den Anschlussstellen Neuhof-Süd und Flieden in südlicher Richtung zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen.

Gegen 13 Uhr fuhren eine 25-jährige Frau aus Stuttgart und ihr 24-jähriger Beifahrer aus Wuppertal mit einem goldfarbenen BMW M4 auf der A 66 in Richtung Frankfurt. In einer langgezogenen Rechtskurve kurz vor der Anschlussstelle Flieden kam der BMW bei regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich das Fahrzeug zweimal im angrenzenden Straßengraben.

Die Insassen wurden beide leicht verletzt und konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurden zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW musste mit einem Totalschaden abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 70.000 Euro. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt.

