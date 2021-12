Ludwigshafen: Stadtnotizen 28.12.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Persönliche Vorsprache bei der Stadtkasse nicht möglich

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Stadtkasse ab Montag, 3. Januar 2022, für Publikumsverkehr bis auf Weiteres geschlossen. Davon sind auch der Vollstreckungsinnen- und Vollstreckungsaußendienst betroffen. Bareinzahlungen sind nicht möglich. Auch Kautionen können nicht in bar bei der Stadtkasse hinterlegt werden. Der Zahlungsverkehr kann per Überweisung beziehungsweise Bareinzahlung bei jeder Bank auf eines der städtischen Konten vorgenommen werden. Die Bankverbindungen der Stadtverwaltung sind auf dem städtischen Internetportal www.ludwigshafen.de in der Rubik „Bürgernah“ > „Bürgerservice“ unter dem Punkt „Bankverbindung“ einsehbar.

Bürger, die Kontakt mit der Stadtkasse aufnehmen wollen, werden gebeten, dies telefonisch oder per E-Mail mit ihren zuständigen Sachbearbeiter zu tun, deren Kontaktdaten auf der Rückseite der jeweiligen Zahlungserinnerung aufgeführt sind. Für allgemeine Anliegen ist die Stadtkasse unter der Rufnummer 0621 504-3021 sowie unter der Faxnummer 0621 504-3323 und per E-Mail unter der Adresse 2-12@ludwigshafen.de zu erreichen.

Themenwanderung im Pfälzerwald: „Wandel im Verhältnis zwischen Mensch und Tier“

Zu einer Themenwanderung im Pfälzerwald mit Joachim Weirich vom Forstamt Bad Dürkheim lädt das Wilhelm-Hack-Museum im Begleitprogramm der Ausstellung „Denken wie ein Oktopus, oder: Tentakuläres Begreifen“ ein, die bis 9. Januar 2022 in der Rudolf-Scharpf-Galerie, Hemshofstraße 54, gezeigt wird. Am Samstag, 8. Januar 2022, ab 14 Uhr können Interessierte den Wald als Lebensgemeinschaft von Pflanzen, Tieren, Pilzen erleben. Dabei geht es um Fragen wie: Wie steht der Mensch dazu? Wie kommunizieren Tiere untereinander? Werden wir Spuren oder Behausungen von Tieren finden? Bei einem waldpädagogischen Spiel werden sich die Teilnehmer in ein (Lieblings-)Tier hineinversetzen. Und sie werden sich mit einem Tier „verabreden“, ob das klappt, ist vor Ort zu erleben.

Treffpunkt für die rund dreistündige Wanderung ist der Waldparkplatz Weilach, zwischen Bad Dürkheim und Leistadt. Die Laufstrecke beträgt rund drei Kilometer. Festes Schuhwerk und wetterangepasste Kleidung sind erforderlich. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Voranmeldung notwendig unter E-Mail an hackmuseum@ludwigshafen.de. Bei Regen, Sturm und Gewitter fällt die Veranstaltung aus.

Dienstleistungen wegen technischer Störung teilweise nicht verfügbar

Aufgrund eines anhaltenden technischen Defekts können derzeit keine Dienstleistungen in den Bürgerbüros und beim Bereich Straßenverkehr in der Achtmorgenstraße erbracht werden. Die Stadtverwaltung weist die Kunden darauf hin, dass die im Bürgerbüro Achtmorgenstraße vereinbarte Termine entfallen und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden müssen. Beim Bereich Straßenverkehr sind die Dienstleistungen der Zulassungsstelle und rund um den Führerschein eingeschränkt verfügbar. Termine bei der Zulassungsstelle und wegen des Bewohnerparkens vom gestrigen Montag und heutigen Dienstag mussten verschoben werden.

Von den Einschränkungen ist zusätzlich auch der Mängelmelder auf der städtischen Homepage betroffen. Die Bearbeitungen der eingehenden Meldungen kann sich daher verzögern.

Die Stadtverwaltung bittet die Bürger um Verständnis und entschuldigt sich für mögliche Unannehmlichkeiten. Sie wird darüber informieren, wenn die Services wieder in gewohnter Weise erbracht werden können.