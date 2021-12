Alkoholfahrt endet an steinerner Fahrbahnbegrenzung

Walldorf (ots) – Am frühen Dienstagmorgen 28.12.2021 gegen 0:30 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers Wiesloch zu einem Verkehrsunfall in der Bürgermeister-Willinger-Straße gerufen. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer hatte auf Höhe eines Supermarktes die Kontrolle über seinen PKW verloren, kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit der dortigen Fahrbahnbegrenzung.

Bei der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten bei dem 19-jährigen deutlichen Atemalkoholgeruch wahr. Aus diesem Grund musste der Mann im Anschluss an die Unfallaufnahme auf dem Revier eine Blutprobe und zugleich seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im

Auffahrunfall auf A 5; eine Verletzte

St. Leon-Rot/A5 (ots) – Glimpflich ging am Montagvormittag 27.12.2021 ein Auffahrunfall aus, bei dem ein Sachschaden von rund 6.000 Euro entstand. Verletzt wurde die 31-jährige Beifahrerin im Verursacherfahrzeug.

Wie die Ermittlungen der Walldorfer Autobahnpolizei ergaben, hatte sich der Verkehr auf der A 5 in Richtung Frankfurt aufgrund hohen Verkehrsaufkommens kurz vor dem Walldorfer Kreuz zurückgestaut. Eine 36-jährige Volvo-Fahrerin war gegen 10.30 Uhr auf dem mittleren von drei Fahrstreifen unterwegs, als sie zu spät erkannte, dass das ihr vorausfahrende Fahrzeug stark abbremsen musste. Aus diesem Grund fuhr sie auf den Ford einer 31-Jährigen auf.

Die Insassen des Ford, neben der 31-Jährigen auch ihre 61-jährige Beifahrerin und ein einjähriges Kleinkind, wurden nicht verletzt. Um auf Nummer “Sicher” zu gehen, wurden Mutter und Kind zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der Volvo musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme waren die mittlere und die rechte Spur für rund eine halbe Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde über den linken Fahrstreifen und die Standspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Unter Drogen gefahren und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet

BAB 6, Hockenheim (ots) – Am Montagnachmittag 27.12.2021 gegen 14 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung des Fahndungsdienstes der Autobahnpolizei Walldorf ein Mercedes auf, welcher auf der BAB 6 von Mannheim kommend in Richtung Heilbronn auf dem Seitenstreifen fuhr. Der Mercedes-Fahrer überholte dabei den stockenden Verkehr auf Höhe der Tank- und Rastanlage Hockenheim West unter wiederholtem Betätigen der Lichthupe.

Kurz darauf drängte sich der Fahrzeugführer mehrfach zurück auf die Hauptfahrbahn und könnte durch sein Verhalten mehrere andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Bei der wenig später durchgeführten Verkehrskontrolle stellten die Beamten bei dem 26-jährigen Mann Hinweise für eine Beeinflussung durch Drogen fest. Darüber hinaus befand sich in einer im Fahrzeug mitgeführten Jacke eine geringe Menge Marihuana.

Der 26-Jährige musste im Anschluss an die Kontrolle auf dem Revier eine Blutprobe abgeben. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt mit seinem Fahrzeug untersagt. Gegen ihn wird nun wegen Drogenbesitzes, Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Geschädigte und Zeugen können sich bei der Autobahnpolizei Walldorf telefonisch unter 06227/35826-0 melden.

Auffahrunfall auf der L722

Hockenheim (ots) – Am Montagabend 27.12.2021 um 22 Uhr ereignete sich auf der L722 ein Auffahrunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 19-jähriger BMW-Fahrer fuhr hinter einem Ford von der BAB 61 in Richtung Hockenheim ab. An der Einmündung zur L722 musste der 26-jährige Ford-Fahrer verkehrsbedingt bremsen.

Der BMW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Ford auf. Durch den Aufprall wurde der 26-jährige Ford-Fahrer sowie seine 22-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei 3.500 Euro.

Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht – Zeugen gesucht

Ketsch (ots) – Am Montagabend 27.12.2021 gegen 21 Uhr bog ein 31-jähriger Mann mit seinem Audi von der Karlsruher Straße nach links in die Schwetzinger Straße ab. Dabei übersah der Mann einen auf der Schwetzinger Straße, in Richtung Autobahn fahrenden, 20-jährigen Seat-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, in dessen Folge der 31-Jährige schwere Verletzungen erlitt.

Eine 21-jährige Beifahrerin des Seats wurde leicht verletzt. Beide Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei 15.000 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Schwetzingen unter Tel.: 06202/288-0 zu kontaktieren.

Einbruch in Wohnhaus – Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Die Abwesenheit der Bewohner über die Weihnachtsfeiertage nutzte ein bislang unbekannter Täter aus, um gewaltsam in ein Wohnhaus in der Kloster-Lorsch-Straße einzubrechen. Der Einbruch wurde am Montagvormittag 27.12.2021 entdeckt. Der Täter hatte offenbar sämtliche Räume und Schränke und Schubläden durchsucht. Was entwendet wurde steht noch nicht fest.

Zeugen, die während des Tatzeitraums zwischen Samstag 1.Weihnachtsfeiertag, 14 Uhr und Montag 27. Dezember, 11 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Poller in Ortsmitte umgefahren – Mercedes-Fahrer flüchtet von Unfallstelle

Wiesenbach (ots) – Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Neckargemünd gegen einen bislang noch unbekannten, älteren Mann, der mit seinem anthrazitfarbenen Mercedes-SUV am Montagnachmittag 27.12.2021 kurz vor 16 Uhr, in der Hauptstraße nach rechts von der Fahrbahn abkam und in Höhe Nr. 88 (Bereich Bergstraße/Ringstraße) zwei Poller überfuhr. Dabei dürfte sein Fahrzeug aller Wahrscheinlichkeit nach im Frontbereich, möglicherweise auch am Unterboden sichtbar beschädigt worden sein.

Der Mann, der großgewachsen sein soll, stieg nach der Kollision aus, sah sich den Schaden an und fuhr dann mit seiner Beifahrerin in Richtung Lobenfeld/Waldwimmersbach weiter. Der Schaden an den Pollern lässt sich noch nicht näher beziffern, dürfte jedoch über 1.000 Euro betragen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher und/oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

Einbruch in Kindertagesstätte – Polizei sucht Zeugen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein Einbruch wurde am Montag 27.12.2021 gegen 20:55 Uhr in einer Kindertagesstätte in der Fichtestraße gemeldet. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zu bislang unbekanntem Zeitpunkt durch eine Seitentür Zutritt zur Kindertagesstätte. Ob die Täter das Innere tatsächlich betreten haben oder bei der Tatausführung gestört wurden ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinheim, unter der Telefonnummer 06201-10030, zu melden.