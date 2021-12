Versuchter Überfall auf Apotheke – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe-Daxlanden (ots) – In einer Apotheke in Daxlanden versuchte am Montag 27.12.2021 gegen 15:55 Uhr ein unbekannter Täter eine Apotheke zu überfallen. Der Räuber betrat die Apotheke in der Pappelallee, um ein zuvor bestelltes Präparat abzuholen. Während des Verkaufsgesprächs zog er plötzlich eine Schusswaffe und forderte die Angestellte auf, ihm das Geld auszuhändigen.

Dieser Forderung kam die 24-jährige Geschädigte nicht nach, sondern flüchtete in den hinteren Bereich der Apotheke. Daraufhin suchte der Dieb ohne Geld, aber mit dem bestellten Präparat, das Weite.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca.164 cm groß, um die 65 Jahre alt, etwas korpulent, Augenringe, graue Haare zum Igelschnitt frisiert. Beige Jacke, dunkles Hemd, ältere blaue OP-Maske, tippelnder Gang und er sprach hochdeutsch.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der 0721/666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Fahrzeugbrand

Karlsruhe (ots) – Auf der Südtangente kam es am Montagnachmittag 27.12.2021 aus bislang unbekannten Gründen zum Brand eines Fahrzeugs. Gegen 14.55 Uhr bemerkte eine Polizeistreife den rauchenden Pkw auf der Südtangente zwischen den Abfahrten Karlsruhe-Mitte und Oststadt / Wohlfartsweier.

Die 45-jährige Fahrerin des brennenden VW war beim Eintreffen der Polizei bereits aus ihrem Fahrzeug ausgestiegen und in Sicherheit. Aufgrund der Lösch- und Reinigungsarbeiten musste die Strecke in Richtung Rheinland-Pfalz bis gegen 15.35 Uhr voll gesperrt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagabend 27.12.2021 an einer Einmündung in Karlsruhe, als ein 79-jähriger BMW-Fahrer einen bevorrechtigten 63-jährigen Chevrolet-Fahrer nicht beachtete. Der 79-Jährige fuhr gegen 17:30 Uhr auf der Fiduciastraße in südliche Richtung und bog nach links in die Schlesierstraße ab. Hierbei missachtete er den entgegenkommenden 63-Jährigen und kollidierte mit diesem.

Beide Männer zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Der 79-Jährige wurde zur ärztlichen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 7.000 Euro.

Kreis Karlsruhe

Gölshausen – Einbruch in metallverarbeitende Firma – Polizei sucht Zeugen

Bretten-Gölshausen (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag 27.12.2021 brachen mutmaßlich unbekannte Täter zwischen 22:00 Uhr und 00:30 Uhr in eine Firma in der Gewerbestraße im Industriegebiet Gölshausen ein.

Die Einbrecher gelangten scheinbar gewaltsam über ein Fenster in das Innere der Firma und entwendeten mehrere Hundert Kilogramm Metall in einem Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der 07252/50460 mit dem Polizeirevier Bretten in Verbindung zu setzen.