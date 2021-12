Bekifft Auto gefahren

Neuburg/Rhein (ots) – Im Verlauf einer Verkehrskontrolle wurde bei einem 18-jährigen Autofahrer am Sonntag 26.12.2021 um 01.00 Uhr, in Neuburg in der Rheinstraße Marihuanageruch aus dem Fahrzeug heraus wahrgenommen. Drogentypische Auffälligkeiten deuteten auf einen möglichen Betäubungsmittel- konsum hin. Ein Drogentest ergab ein positives Ergebnis auf den Konsum von Marihuana.

Der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein des 18-Jährigen wurden sichergestellt. Anschließend wurde ihm eine Blutprobe zur Feststellung seiner Fahrtüchtigkeit entnommen.

Fahranfänger überschlägt sich im Straßengraben

Berg/Pfalz (ots) – Am Montag 27.12.2021 um 22.05 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Fahranfänger mit dem Auto seines Vaters und seinem 17-jährigen Bruder als Beifahrer die Kreisstraße 20 von Berg in Fahrtrichtung Neuburg. Im Verlauf einer Linkskurve musste er angeblich zwei Rehen ausweichen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Das Auto überschlug sich im Grünstreifen und kam total beschädigt auf den Rädern zum Stillstand. Der 17-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

