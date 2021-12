Ledergeldbeutel aus Transporter gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 27.12.2021 zwischen 14-19:30 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Seitenscheiben der Fahrer- sowie der Beifahrerseite eines am Straßenrand in der Saarlauterer Straße geparkten Transporters ein. Sie stahlen den auf dem Beifahrersitz liegenden Ledergeldbeutel, in dem sich neben verschiedenen Ausweisen und Geldkarten auch mehrere hundert Euro befanden.

Die Polizei rät eindringlich, keine Wertsachen im Auto liegen zu lassen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.

Handy Dieb gefasst

Ludwigshafen (ots) – Am 27.12.2021, gegen 18:20 Uhr, stahl ein zunächst unbekannter Täter ein Samsung Mobiltelefon, das grundsätzlich einen Wert von knapp 2.000 Euro hat, aus einem Mobiltelefon Shop in der Bismarckstraße. Bei dem Gerät handelte es sich jedoch um ein Dummy. Der Täter flüchtete anschließend aus der Filiale in Richtung Bahnhofstraße.

Gegen 21:00 Uhr konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 eine Person feststellen, die der Personenbeschreibung des Täters ähnelte. Bei der Durchsuchung des 31-Jährigen fanden sie das gestohlene Mobiltelefon. Der 31-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 31-Jährige wieder entlassen.

Versuchter Einbruch in Gaststätte

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – In der Zeit zwischen dem 26.12.2021 und dem 27.12.2021 versuchten unbekannte Täter die Eingangstür einer Gaststätte in der Deichstraße aufzuhebeln. Es gelang ihnen jedoch nicht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Räder samt Felgen von parkendem Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 26.12.2021, gegen 19:00 Uhr und dem 27.12.2021, gegen 19:00 Uhr, stahlen unbekannte Täter von einem in der Berliner Straße geparkten BMW alle vier Reifen samt Felgen. Das Auto war nur noch auf Pflastersteinen abgestellt. Bei den Reifen handelte es sich um neue Winterreifen der Marke Continental. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

81-Jährige fällt nicht auf falschen Polizeibeamten rein

Ludwigshafen (ots) – Am 27.12.2021 gegen 13:10 Uhr, erhielt eine 81-jährige Ludwigshafenerin einen Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Der Anrufer erklärte, er sei von der “Polizeistation Ludwigshafen”. Er berichtete, dass eine osteuropäische Bande unterwegs sei, die die Bank der 81-Jährigen ausrauben wolle.

Daher solle sie sofort alles Bargeld von der Bank abheben. Er werde sich dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder melden. Die 81-Jährige durchschaute die betrügerische Absicht und beendete vorbildlich das Telefonat.

Bitte beachten Sie, dass die Polizei niemals Bürgerinnen und Bürger dazu auffordern wird, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Einbrüche in Kleingartenanlage

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit zwischen dem 10.12.2021 und dem 27.12.2021 stahlen unbekannte Täter aus einem Garten in einer Kleingartenanlage in der Brunckstraße insgesamt vier Wasserhähne aus Messing, indem sie die Wasserhähne von einem Brunnen sowie zwei Wasserfässern abschraubten.

Zudem hebelten unbekannte Täter in der Zeit zwischen dem 01.12.2021 und dem 27.12.2021 zwei Türen an einem Gartenhaus auf. Gestohlen wurde aus dem Gartenhaus nichts.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.