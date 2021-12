Sachbeschädigung an einem PKW in der Riemstraße

Frankenthal (ots) – Die Geschädigte parkte im Zeitraum vom 25.12.2021, 15:00Uhr, bis zum 27.12.2021, 12:00Uhr, ihren grauen Kia Picanto auf Höhe des Wohnanwesens Riemstraße 11. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Täter am Fahrzeugheck zerkratzt wurde.

Es entstand ein Schaden in Höhe von 500 EUR. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall mit Flucht in der Schraderstraße

Frankenthal (ots) – Die Geschädigte parkte ihren silbernen Toyota im Zeitraum vom 23.12.2021, 17:00Uhr, bis zum 27.12.2021, 13:30Uhr, auf einem öffentlichen Parkplatz in der Schraderstraße, auf Höhe der Hausnummer 41. Bei Rückkehr zu ihrem Fahrzeug musste sie feststellen, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer dieses beschädigte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte.

Es entstand ein Streifschaden über die komplette rechte Fahrzeugseite. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2.000 EUR. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.