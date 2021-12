Handtasche gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Einen günstigen Moment hat ein Dieb am Montagmorgen in der Lothringer Straße ausgenutzt und sich eine Handtasche unter den Nagel gerissen. Die bestohlene 57-jährige Frau meldete der Polizei, dass sie ihre Handtasche über die Schulter hängen hatte. Ein Fahrradfahrer entriss ihr diese beim Vorbeifahren.

In der Tasche befand sich eine hohe Bargeldsumme, sowie der Haustürschlüssel. Der Täter war so schnell, dass die Frau nur angeben konnte, dass er oder sie eine graue Kapuzenjacke trug. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein Herrenrad. Zeugen, die etwas beobachtet haben, können sich unter der Nummer 0631 369-2250 jederzeit an die Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße wenden. |elz

Bei Kontrolle Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots) – Eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am Montagabend eingehandelt. Der 21-Jährige war gegen 20:50 Uhr im Gottesacker einer Polizeistreife aufgefallen und sollte kontrolliert werden.

Als er die Polizeibeamten erkannte, fing er an hektisch in seiner Jackentasche zu wühlen und flüchtete in Richtung Albrechtstraße. Auf der Flucht warf er mehrere Gegenstände weg. Die Beamten holten ihn ein und kontrollierten ihn. Bei der Kontrolle des Fluchtwegs wurden insgesamt 3 Tütchen mit Marihuana gefunden und sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Rollerfahrer angefahren

Kaiserslautern (ots) – Eine Autofahrerin hat am Montagmittag in der Luxemburger Straße einen Rollerfahrer übersehen und ihn angefahren. Der Mann wurde verletzt. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam die 59-jährige Autofahrerin kurz gegen 12:30 Uhr mit ihrem Opel Astra aus einer Einfahrt und wollte sich in den Verkehr einreihen.

Dabei übersah sie den Mann auf seinem Roller und erfasste ihn mit dem Pkw. Der 41-jährige Mann stürzte und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Roller wurde von dem Aufprall auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert und traf dort geparkte Autos. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro. |elz

Einbruch in Café

Kaiserslautern (ots) – Ein Café in der Mannheimer Straße hatte in der Nacht von Sonntag auf Montag ungebetene Besucher. Am Montagmorgen wurde festgestellt, dass die unbekannten Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen und eine Tür aufgehebelt hatten und in die Räumlichkeiten eingedrungen waren.

Sie durchwühlten die mehrere Räume und nahmen kleinere Kassen und eine Geldkassette mit Bargeld mit. Insgesamt dürfte aber der Schaden durch die eingeschlagene Scheibe höher sein als der Wert der Beute. Von den Tätern fehlt jede Spur.

Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 7 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |elz