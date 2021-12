Bei Kontrolle als sein Bruder ausgegeben und gefälschten Führerschein vorgelegt

Mainz-Altstadt (ots) – Am Montagvormittag 27.12.2021 gab sich bei einer Verkehrskontrolle ein 33-jähriger Mann aus Mainz als sein Bruder aus und händigte einen gefälschten Führerschein aus. Der Beschuldigte befuhr gegen 11:35 Uhr alleine mit seinem Opel Astra die Große Langgasse in der Mainzer Altstadt und wurde dort durch eine Zivilstreife der Mainzer Kriminalpolizei kontrolliert.

Da der Beschuldigte einem der beiden Beamten bereits aus vorherigen Einsätzen bekannt war, bemerkte dieser, dass der Fahrer den internationalen Führerschein seines Bruders ausgehändigt hat und falsche Angaben über seine Personalien tätigt. Erst nachdem der Polizeibeamte dem Täter eröffnet hat, dass man sich bereits kennt, händigte er seinen eigenen Ausweis aus.

Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer keinen eigenen Führerschein besitzt und der internationale Führerschein seines Bruders gefälscht ist. Darüber hinaus konnte ermittelt werden, dass ihm der Fahrzeughalter und zugleich Neffe das Auto überlassen hat, obwohl dieser wusste, dass er keinen Führerschein besitzt.

Durch die Polizeikräfte wurden der Fahrzeugschlüssel, der Fahrzeugschein und der Führerschein sichergestellt. Der Fahrer muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten. Darüber hinaus wurde eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen erfasst, da er falsche Personalien angegeben hat. Auch gegen den Bruder und Neffen des Fahrers wurden Strafanzeigen erfasst.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Mainz (ots) – Am Montag 27.12. 2021 wurden Beamte des Bundespolizeireviers Mainz durch das Zugbegleitpersonal der RE 4472 von Germersheim HBF nach Mainz HBF zur Identitätsfeststellung angefordert, da ein Fahrgast keinen gültigen Fahrschein besaß und sich nicht ausweisen konnte. Die Beamten trafen dort den 24-jährigen Beschuldigten an, der sich gegenüber den Beamten äußerst unkooperativ und respektlos verhielt.

Da der Beschuldigte sich weigerte seinen Namen zu nennen, wurde dieser nach Ausweispapieren durchsucht. Hierbei wehrte dieser sich heftig und versuchte sich aus den Griffen der Beamten zu lösen. Aufgrund der Intensität des Widerstandes wurde der Beschuldigte durch die Beamten zu Boden gebracht und gefesselt. Auf dem Weg zur Dienststelle leistete der Beschuldigte erneut Widerstand, weshalb die Beamten und der Beschuldigte stürzten. Hierbei wurden zwei Beamte leicht verletzt.

Die nun auf der Dienststelle fortgesetzte Durchsuchung verlief ergebnislos. Erst nachdem der Beschuldigte mehrmals aufgefordert wurde die Personalien preiszugeben und er auf die Möglichkeit einer Untersuchungshaft hingewiesen wurde, teilte der Beschuldigte mit, dass sich ein Foto seines Ausweisdokuments auf seinem Smartphone befindet und die Beamten dort nachschauen sollen.

Tatsächlich befand sich ein Foto eines französischen Aufenthaltstitels auf dem Mobiltelefon, wodurch die Personalien ermittelt werden konnten. Da der Aufenthaltstitel des Beschuldigten ebenfalls abgelaufen war, bestand nun weiterhin der Verdacht des unerlaubten Aufenthalts. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Landespolizei wurde die Person zur zuständigen Ausländerbehörde weitergeleitet. Gegen den Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Erschleichen von Leistungen sowie des unerlaubten Aufenthaltes eingeleitet. Die beiden verletzten Beamten konnten ihren Dienst fortsetzen

Einbruch in Fahrschule Täter auf der Flucht gestellt

Mainz-Altstadt (ots) – Am frühen Montagabend 27.12.2021 brach ein 29-jähriger Mann in der Karmeliterstraße in eine Fahrschule ein und entwendete ein Pocket Bike. Der junge Mann schlug gegen 20:45 Uhr mit einem Hammer die Glastür der Fahrschule ein und verschaffte sich so Zutritt. Das Poket Bike der Marke Yamaha war zu Ausstellungszwecken im Verkaufsraum exponiert, welches er mitnahm und zu Fuß vom Tatort flüchtete.

Noch im Nahbereich des Tatortes konnte der Beschuldigte durch zwei alarmierte Funkstreifen des Mainzer Altstadtreviers gestellt und festgenommen werden. Bei ihm konnte sowohl das entwendete Pocket-Bike, als auch ein Hammer aufgefunden und sichergestellt werden.

Der Täter war alkoholisiert. Bei einem Atemalkoholtest wurden fast 1,5 Promille festgestellt. Nachdem ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen worden ist, wurde er erkennungsdienstlich behandelt. Der Täter muss sich nun wegen Einbruchsdiebstahl strafrechtlich verantworten.

Branddelikte

Oppenheim (ots) – Am 28.12.2021, musste die Feuerwehr Nierstein zu zwei Bränden ausrücken. Der erste Brand wurde um 05.07 Uhr in der Anna-Seghers-Straße, auf dem dortigen Spielplatz gemeldet. Es brannte eine Plastiktonne in einem Spielturm. Gegen 05.50 Uhr wurde ein zweiter Brand in Nierstein, in der Freyburger Allee, auf dem Gelände der Firma Horn gemeldet. Dort brannte ein Bauwagen nieder. Der geschätzte Schaden beläuft sich hier auf ca. 12.000 Euro.

In beiden Fällen geht die Polizei Oppenheim von vorsätzlich gelegten Bränden aus. Daher wird die Bevölkerung gebeten, Hinweise zu den Taten, bei der Polizei Oppenheim,

Tel.: 06133-9330, zu melden.