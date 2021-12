Landau (ots) – Zu Verkehrsbehinderungen kam es am Montagabend 27.12.2021 gegen 19:30 Uhr im Kreuzungsbereich Dörrenbergstraße/Weißenburger Straße aufgrund eines PKW Brandes. Ein 22-Jähriger Autofahrer wartete an der dortigen Ampel, als an seinem Fahrzeug vermutlich aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum ein Feuer ausbrach.

Der 22-Jährige konnte das Auto unverletzt verlassen, jedoch brannte das Fahrzeug im vorderen Bereich vollständig aus. Der Kreuzungsbereich musste für die Dauer der Löscharbeiten für den Verkehr teilweise gesperrt werden.