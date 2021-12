24-Jährige am Gesäß unsittlich berührt – Täter flüchtet auf Fahrrad

Darmstadt (ots) – Ein noch unbekannter Täter, bei dem es sich um einen Mann von kräftiger Statur handeln soll, hat am Montagabend 27.12.21 eine 24-jährige Fußgängerin am Gesäß unsittlich berührt. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich die Tat gegen 17.30 Uhr in der Berliner Allee. Hier hatte sich der Unbekannte auf einem dunklen Fahrrad der Passantin von hinten genähert und sie beim Vorbeifahren angefasst.

Die Polizei in Darmstadt ermittelt wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und sucht Augenzeugen des Vorfalls. Das Fluchtfahrrad wurde als ein “Fatbike” wahrgenommen. Zum Zeitpunkt der Tat war der Kriminelle dunkel bekleidet und trug eine schwarze Kappe. Er fuhr anschließend in Richtung Groß-Gerauer-Weg davon.

Das Kommissariat 10 hat die weiteren Ermittlungen übernommen, sucht Zeugen und fragt: Wer kann Hinweise zu dem flüchtenden Täter geben? Wer konnte die Tat beobachten? Die Beamten sind für alle sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 zu erreichen.

Ermittlungserfolg nach Raubüberfall auf Sportsbar – 18-Jähriger stellt sich der Polizei

Darmstadt (ots) – Nach dem Raubüberfall einer Sportsbar in der Pfungstädter Straße, der sich am Sonntag, den 11. November 2021 ereignete und bei dem eine 26-jährige Mitarbeiterin mit Pfefferspray besprüht wurde, konnte die Darmstädter Kriminalpolizei einen Tatverdächtigen identifizieren. Der Gesuchte stellte sich am Donnerstag (23.12.) bei der Polizei.

Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen des Kommissariats 10, der Auswertung von Videoaufzeichnungen zur Tatzeit und dank den Hinweisen von Zeugen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 18 Jahre jungen Mann. Über die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde daraufhin beim Amtsgericht ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Darmstädters erwirkt.

Hierbei stellten die Polizisten Beweismaterial und einen Schreckschussrevolver sicher. Zu diesem Zeitpunkt fehlte von dem Gesuchten noch jede Spur. Am Donnerstag (23.12.) erschien der 18-jährige Tatverdächtige auf der Wache und räumte die Tat ein. Er wurde vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen. In dem eingeleiteten Verfahren wird er sich strafrechtlich verantworten müssen. Die Ermittlungen, die auch die Frage umfassen, ob er mit weiteren Straftaten in Verbindung steht, dauern an.

Schwarzer Audi flüchtet vor der Polizei und verletzt Passantin – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Am Montagabend 27.12.21 gegen 22:45 Uhr wollte eine Streife des 1.Polizeireviers einen schwarzen Audi kontrollieren, welcher offensichtlich unerlaubt in die Fußgängerzone eingefahren war und auf dem Marktplatz parken wollte. Während der Ansprache des Fahrers legte dieser unvermittelt den Rückwärtsgang ein und fuhr mit hoher Geschwindigkeit rückwärts auf die Fahrbahn.

Dort drehte sich der Audi um seine eigene Achse, um anschließend mit Vollgas die Landgraf-Georg-Straße in Richtung Ostbahnhof zu flüchten. Bei seinem Wendemanöver streifte der Audi eine zufällig vorbeilaufende, 18jährige Passantin und verletzte sie dadurch leicht. Glücklicherweise kamen keine weiteren Unbeteiligten zu Schaden.

Die Fahndung nach dem schwarzen Audi mit GG-Kennzeichen verlief bislang negativ. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Angaben zu dem Kennzeichen des flüchtigen PKW machen können oder den Vorfall beobachtet haben. Zeugen können sich bei dem 1. Polizeirevier unter 06151/969-41110 oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Verstärker und Keyboard aus Abstellraum gestohlen

Darmstadt (ots) – “Am Alten Bahnhof” ist in den zurückliegenden Tagen der Abstellraum eines Mehrfamilienhauses in den Fokus von Dieben geraten. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Raum und entwendeten dort drei Verstärker und ein Keyboard. Der Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf mehr als 1.000 Euro.

Nach ersten Ermittlungen reicht die Tatzeit bis zum Montag (1.12.) zurück. Am späten Montagabend (27.12.) wurde der Einbruch bemerkt und die Polizei informiert. Diese hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Möglicherweise wurde der Abtransport der Beute bemerkt? Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem für diesen Fall zuständigen Kommissariat 43 in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Krimineller gibt sich als Handwerker aus und erbeutet Schmuck

Darmstadt (ots) – Mit der Geschichte ein Handwerker zu sein, der aufgrund eines Wasserrohrbruches die Anschlüsse in Wohnungen prüfe, hat sich ein noch unbekannter Täter am Montag (27.12.) Zugang zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heinestraße verschafft.

Gegen 13 Uhr hatte der Kriminelle bei der 88-jährigen Darmstädterin geklingelt und sich als Angestellter einer angeblich beauftragten Firma ausgegeben. Nachdem er die Räume betreten hatte, suchte er nach Wertgegenständen und schnappte sich Schmuck im Wert von rund 800 Euro. Mit seiner Beute trat er die Flucht an.

Er wurde als etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß beschrieben. Seine Kleidung war dunkel und er von schlanker Statur. Weitere Details zu seiner Person sind derzeit nicht bekannt. Das Kommissariat 24 ermittelt und sucht Zeugen, die den Täter möglicherweise vor oder nach der Tat im Bereich des Tatortes gesehen haben. Der Vorfall ereignete sich ersten Erkenntnissen zufolge zwischen 13 Uhr und 13.15 Uhr.

Die Beamten schließen nicht aus, dass der Kriminelle bei weiteren Anwohnern geklingelt haben könnte. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise werden von den Beamten unter der Rufnummer entgegengenommen.

Fahrraddiebe gehen arbeitsteilig vor – Täter flüchten

Darmstadt (ots) – Offenbar arbeitsteilig sind zwei Kriminelle am Montagabend 27.12.21 gegen 21 Uhr am Marktplatz vorgegangen als sie ein in einem Hinterhof abgestelltes Fahrrad entwendeten. Während einer der Täter sich auf einem Fahrrad der Beute mit einem Bolzenschneider näherte, dass Schloss aufbrach und auf seinem Rad flüchtete, kam sein Komplize hinzu und schnappte sich das ins Visier geratene Mountainbike.

Bei ihrem Vorgehen konnten beide Täter von Zeugen beobachtet und beschrieben werden. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich dabei um zwei 20-30 Jahre alte, schlanke Männer. Einer der beiden trug eine Wollmütze und war mit einer blauen „Langen “Anorakjacke” bekleidet.

Sein Begleiteter, der schlussendlich auf dem erbeuteten Rad flüchtete hatte gelockte Haare und war zum Zeitpunkt der Tat mit einer schwarzen Anorakjacke sowie einer schwarzen Hose bekleidet. Bei dem entwendeten Fahrrad handelte es sich um ein grünweißblaues Modell des Herstellers “TREK”. Das Kommissariat 43 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 erbeten.

Darmstadt-Dieburg

35-jähriger Tatverdächtiger nach mehreren Sachbeschädigungen in Haft

Griesheim (ots) – Nachdem es in der vergangenen Woche zu mehreren Sachbeschädigungen im Tannenweg, der Sterngasse sowie der Karlstraße gekommen war, konnte die Polizei einen 35-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Ein Anwohner verständigte am vergangenen Freitagmorgen 24.12.21 gegen 6 Uhr, die Polizei und gab an, dass sich ein ihm unbekannter Mann auf seinem Grundstück aufgehalten und dort ein Außenkabel beschädigt habe. Sofort herbeigeeilte Streifen konnten die beschriebene Person in Tatortnähe feststellen und kontrollieren.

Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, kam es im Stadtgebiet Griesheim zu mehreren gleichgelagerten Fällen. Bei der Durchsuchung des 35-jährigen Tatverdächtigen stießen die Beamtinnen und Beamten unter anderem auf eine Wildkamera, die nach derzeitigem Kenntnisstand zuvor im Platanenweg abhandengekommen ist. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Weil er im Verdacht steht, unter anderem mehrere Sachbeschädigungen sowie Eigentumsdelikte begangenen zu haben, wurde der 35 Jahre alte Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Samstag (25.12.) einem Haftrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl und ordnete die Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen dauern weiterhin an.

Unbekannte Täter versuchen – Zigarettenautomaten aufzuflexen

Weiterstadt (ots) – Zwei noch unbekannter Täter haben am Dienstag 28.12.21 gegen 01.45 Uhr versucht einen Zigarettenautomaten in der Egerländer Straße aufzuflexen. Bei ihrem Vorgehen wurde das Duo von Zeugen überrascht. Beide flüchteten unverrichteter Dinge.

Einer der Täter wurde als “groß” und von schlanker Statur beschrieben. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift und weiße Sneaker. Sein Komplize hatte dunkle Haare und war ebenfalls dunkel bekleidet. Beide hatten die Kapuzen ihrer Pullover über den Kopf gezogen.

Das Kommissariat 42 in Darmstadt ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen zu dem flüchtenden Duo unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Kreis Bergstraße

Böse Überraschung – Einbrecher durchwühlen Einfamilienhaus

Viernheim (ots) – Eine böse Überraschung bot sich einer Familie, als sie zu ihrem Einfamilienhaus in der Straße Neuer Weg zurückkehrte. Einbrecher hatten das Haus zwischen Montagmittag (27.12.), 14 Uhr und Dienstagmittag (28.12.), 12 Uhr ins Visier genommen. Erbeutet wurden Schmuck und Geld, nachdem sie das Haus durchwühlt hatten.

Nach ersten Erkenntnissen kletterten die Täter auf einen Balkon in etwa 3 Meter Höhe. Die nicht einsehbare Balkontür wurde aufgebrochen. Für eine mögliche schnelle Flucht zogen die Täter einen Rollladen nach oben und öffneten die Terrassentür sowie eine Kellertür.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter der 06252 / 706-0 bei der Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim.

Geld aus Friseurgeschäft gestohlen

Heppenheim (ots) – Um Geld aus einem Friseurgeschäft in der Gießener Straße zu stehlen, wurde nach Geschäftsschluss, zwischen Montagabend (27.12.), 19 Uhr und Dienstagmorgen (28.12.), 8.15 Uhr in den Betrieb eingebrochen.

Die Täter schnappten sich das Geld aus der Kasse und einer Schublade, nachdem sie ein Fenster und in der Folge mehrere Türen aufgebrochen hatten. Die Kripo (K 21/ 22) ermittelt in dem Fall weiter und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06252 / 706-0 entgegen.

Unverschlossenes Auto – 36-Jähriger bei versuchtem Diebstahl festgenommen

Bensheim (ots) – Ein 36 Jahre alter Mann wurde am Montagabend (27.12.) von der Polizei festgenommen, als er in einem fremden Auto nach Wertsachen gesucht hatte. Wegen versuchten Diebstahls wird jetzt gegen ihn ermittelt.

Der 36-Jährige zog um kurz nach 20 Uhr durch die Fehlheimer Straße und suchte offensichtlich nach nicht verschlossenen Autos. Er probierte die Türen zu öffnen und war bei einem abgestellten Mercedes erfolgreich. Noch während er die Mittelkonsole des Wagens durchwühlte, wurde er auch schon von einer Polizeistreife vorläufig festgenommen. Zeugen hatten den Mann beobachtet und umgehend die Polizei verständigt.

Auf der Wache wurde neben der Anzeigenaufnahme auch noch eine Blutentnahme durchgeführt, bevor der 36-Jährige wieder nach Hause gehen konnte.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen