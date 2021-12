Automatenaufbruch im Bahnhof – Bundespolizei bittet erneut um Hinweise (siehe Foto)

Marburg (ots) – Im Zusammenhang mit den Ermittlungen wegen des Aufbruchs eines Geldautomaten im Bahnhof Marburg bittet die Bundespolizei erneut um Hinweise. Drei Tatverdächtige mit Warnwesten und weißem Sprinter mit Dieburger Kennzeichen (DI) unterwegs? Nach bisherigen Ermittlungen waren die Tatverdächtigen, alle mit einer gelben Warnweste bekleidet, offensichtlich mit einem weißen Sprinter unterwegs. Das Fahrzeug soll zeitweise im Bereich des Taxistandes des Bahnhofs Marburg und Zufahrt zum “Nachtsalon” abgestellt gewesen sein.

Die Tatzeit am 20. Dezember 2021 kann exakt auf den Zeitraum zwischen 3:00-3:15 Uhr eingegrenzt werden. Wer Angaben zu den Männern in den Warnwesten beziehungsweise zu dem weißen Sprinter machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 zu melden.

Wehrda/Marburg – Mit gestohlenem Golf von der Ernst-Lemmer-Straße zur Südspange

Am frühen Sonntagmorgen (25. Dezember) stand ein schwarzer VW Golf ohne Kennzeichen auf der Zufahrt von der Südspange zur Stadtautobahn nach Gießen. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Es stellte sich heraus, dass der nicht zugelassene und nicht versicherte Pkw eigentlich hätte in Wehrda auf dem Parkplatz der Ernst-Lemmer-Straße 14 hätte stehen sollen.

Vor dem Autodiebstahl stand der Wagen dort wissentlich und letztmalig gesehen am Samstag, 25. Dezember, um 15 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat eventuell das Abstellen des Autos in der Autobahnauffahrt gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise zum Nutzer des Autos in der fraglichen Zeit geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain – Briefkasten leer und offen

Am Montagmorgen, 27. Dezember, um 07 Uhr stand der Briefkasten einer Anwaltskanzlei in der Bahnhofstraße offen und ließ sich auch nicht mehr verschließen. Der Briefkasten war leer. Ob sich Post darin, befand bedarf weiterer Ermittlungen. Fest steht der Aufbruch des Briefkastens. Die Tatzeit kann zurückgehen bis um 17 Uhr am Donnerstag, 23. Dezember. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Neustadt – Autoscheibe eingeschlagen

In der Hindenburgstraße schlug ein noch unbekannter Täter an einem Auto einen Teil der Scheibe der hinteren Tür auf der Beifahrerseite ein. Aufgrund der Kindersicherung ließ sich die Tür des betroffenen grauen VW Passat nicht öffnen, sodass aus dem Auto auch nichts fehlt. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 16 Uhr am Samstag und 11.30 Uhr am folgenden Montag, 287. Dezember. Sachdienliche Hinweise auch in diesem Fall bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Ohne Führerschein – Alkoholisiert – Unter Drogeneinfluss

Erneut kontrollierte die Polizei für mehr Verkehrssicherheit und zog dabei aus vielschichtigen Gründen Autofahrer aus dem Verkehr. Autofahrer hatten keinen Führerschein oder standen unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol oder sie vereinten gleich mehrere dieser Straftaten.

Dautphe

In der Friedensdorfer Straße trafen die polizeilichen Maßnahmen am Montag, 27. Dezember, um etwa 18.20 Uhr, einen 49 Jahre alten Mann aus dem Hinterland. Er saß am Steuer eines Autos, hatte keinen Führerschein und stand nach dem Ergebnis des Drogentests unter dem Einfluss von Amphetaminen. Der Wagen blieb stehen, der Schlüssel bei der Polizei und der Mann musste mit zur veranlassten Blutprobe.

Neustadt

Ein 40 Jahre alter Mann wollte mit seinem neu erworbenen Auto nur mal eben eine Runde um den Block drehen. Die Polizei stoppte den mit einem Kurzzeitkennzeichen ausgestatteten Pkw am Montag, 27. Dezember, um kurz vor 22 Uhr in Neustadt. Der Fahrer hat keinen Führerschein und stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Der Alkotest zeigte 2,95 Promille. Die Polizei veranlasste die notwendige Blutprobe.

