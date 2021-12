Friedberg: Die Polizei-News

Gegen Ampelmast geprallt

Karben: Die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor ein 38-Jähriger aus dem Wetteraukreis am Dienstag (28.12.) an der Einmündung zur B3. Der Mann kam gegen 1.40 Uhr aus Richtung Ober-Erlenbach und wollte nach links auf die B3 einbiegen. Dabei kam er noch vor der Kreuzung nach links von der Fahrbahn ab, überquerte die Gegenfahrbahn und prallte gegen den Mast einer Ampel am linken Straßenrand. Der 38-Jährige blieb unverletzt. An seinem Honda entstand Totalschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Auch am Ampelmast blieben Schäden zurück.

Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Warum der Wagen von der Fahrbahn abkam ist bislang noch unklar. Alkohol war allerdings nicht der Grund dafür. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0 Promille. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

Bargeld und Schmuck gestohlen

Bad Nauheim: Die Abwesenheit von Bewohnern eines Einfamilienhauses in der Gabelsbergerstraße machten sich Einbrecher zwischen Sonntagfrüh (26.12.) und Montagmittag (27.12.) zu Nutze. Sie zerstörten eine Fensterscheibe zum Wohnzimmer und stiegen in das Haus ein. Sowohl im Erdgeschoss als auch im ersten Obergeschoss suchten die Langfinger nach Beute und flüchteten mit Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro.

Zurück ließen sie den Schaden am Fenster der sich auf etwa 300 Euro beläuft. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise.

Einbrecher scheitern – Hoher Schaden

Bad Vilbel: Hoher Sachschaden blieb an einem Reihenhaus in Dortelweil zurück, nachdem Einbrecher versuchten dort Beute zu machen. Bereits zwischen dem 16.12. und Sonntag (26.12.) begaben sich die Diebe zur Terrasse des Hauses im Clara-Schumann-Weg und versuchten Terrassentüren und Garagentür auf der Gebäuderückseite aufzuhebeln. Außer massiven Beschädigungen erreichten sie jedoch nichts. Ein Eindringen in das Gebäude scheiterte und sie sahen von weiteren Versuchen an dieser Adresse ab.

Mehrere tausend Euro beträgt der angerichtete Schaden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und fragt, wer im genannten Zeitraum verdächtige Geräusche wahrgenommen hat? Sind jemandem verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Umfeld des Clara-Schumann-Wegs aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen