Wettenberg: Kennzeichendiebstahl in Krofdorf-Gleiberg

Auf bulgarische Kennzeichen eines Toyota hatten es Diebe auf einem Parkplatz unterhalb der Burg Gleiberg in der Burgstraße abgesehen. Am Sonntag zwischen 16.15 und 21.00 Uhr montierten sie beide Nummernschilder des roten Auris ab.

Wer hat den Diebstahl in der Burgstraße beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib der Kennzeichen (VL-08-GZH) machen? Hinweis bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Fototasche aus PKW gestohlen

Einen Fahrzeugschein, eine Kamera und drei Objektive ließen Unbekannte bei einem PKW-Aufbruch in der Pestalozzistraße mitgehen. Die Diebe schlugen zwischen 22.00 Uhr am Freitag und 17.30 Uhr am Montag die Scheibe eines weißen Audi ein und stahlen daraus das Dokument und eine Fototasche inklusive Inhalt.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Promillefahrer aus dem Verkehr gezogen

Die Polizei zog heute früh (28. Dezember) einen alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr. Sie erwischten den Promillefahrer kurz nach Mitternacht in der Pater-Delp-Straße. Der 37-Jährige aus Gießen pustete 1,1 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache, die Sicherstellung des Autoschlüssels und den Führerschein des Gießeners.

Gießen: Diebstahl aus PKW verhindert

Eine Zeugin hat am Sonntag offenbar den Diebstahl aus einem PKW in der Walltorstraße verhindert. Gegen 23.20 Uhr warf ein Unbekannter die Scheibe eines geparkten blauen Audi ein. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und sprach den Dieb an, welcher daraufhin ohne Diebesgut flüchtete.

Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

In der Carl-Franz-Straße stahlen Unbekannte drei Fahrräder. Zwischen 22.00 Uhr am Freitag und 09.00 Uhr am Samstag machten sie sich an den drei Rädern, u. a. des Herstellers KTM und Huffy zu schaffen.

Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht im Schiffenberger Weg

Ein bislang Unbekannter beschädigte zwischen Sonntag (26.Dezember) 09.00 Uhr und Montag (27.Dezember) 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants im Schiffenberger Weg einen Mülltonnenunterstand. Vermutlich fuhr der Unbekannte bei einem Parkmanöver dagegen.

Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

