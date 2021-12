Brand in Zweifamilienhaus in Wehlheiden

Kassel-Wehlheiden (ots) – Am Dienstagmorgen 28.12.2021 kam es in der Georg-Thöne-Straße in Kassel zu einem Brand in einer Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienhauses. Dank des beherzten und gedankenschnellen Handelns eines 58-Jährigen waren die drei Hausbewohner unverletzt geblieben. Der Mann aus Fritzlar war gegen 6:30 Uhr auf seinem Weg zur Arbeit mit dem Auto an dem Zweifamilienhaus vorbeigefahren, als er durch Rauchentwicklung auf den Brand aufmerksam wurde.

Sofort alarmierte der couragierte Mann die Feuerwehr, klingelte bei den noch schlafenden Bewohnern und brachte sie aus dem Haus. Anschließend versuchte er vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher den Brand zu löschen, was aber aufgrund der Ausdehnung des Feuers nicht mehr möglich war.

Wie die an der Brandstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, war das Feuer im Wohnzimmer der Erdgeschosswohnung im Bereich eines Adventskranzes ausgebrochen. Die Wohnung ist nach dem Brand unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden an dem Haus beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf rund 200.000 Euro.

Die Brandstelle wurde zur Klärung der Brandursache beschlagnahmt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Eine fahrlässige Verursachung des Brandes kann hingegen gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden. Die weiteren Ermittlungen hierzu werden von den Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt.

Raubüberfall auf Mann beim Geldeinzahlen am 28. Oktober: Drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Kassel-Fasanenhof (ots) – Nachdem ein 42-jähriger Mann aus Kassel am Abend des 28.10.2021 beim Geldeinzahlen an einem Geldautomaten in der Ihringshäuser Straße in Kassel das Opfer eines Raubüberfalls geworden war, ist der Polizei die Festnahme von 3 Männern gelungen. Bei den Beschuldigten handelt es sich zum einen um einen 20-jährigen Mann aus Frankenberg/Eder, einen 23-jährigen Mann aus Bad Wildungen und einem 21-Jährigen aus Kassel.

Die beiden Erstgenannen befinden sich bereits seit Mitte Dezember wegen des dringenden Tatverdachts der Begehung eines weiteren, gleichgelagerten Raubüberfalls in Frankenberg am 03.11.2021 in Untersuchungshaft. Der 21-jährige Mann aus Kassel ist dringend verdächtig, einer der Täter des Raubes am 28.10.2021 in Kassel gewesen zu sein. Er wurde am vergangenen Mittwoch im Bereich seiner Arbeitsstelle in Oberhausen in Nordrhein-Westfalen vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen zu dem Überfall in Kassel führen die Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo. Sie standen bereits im engen Austausch mit ihren Kollegen der Korbacher Kriminalpolizei wegen der Tat in Frankenberg, da es Hinweise gab, dass es sich um dieselben Täter handeln könnte. Aufgrund der umfangreichen Ermittlungen sind die beiden 20 und 23 Jahre alten Männer nunmehr dringend verdächtig, auch an dem Überfall in Kassel beteiligt gewesen zu sein.

Weiterhin ergaben sich hinsichtlich der Tat in Kassel Hinweise auf eine Beteiligung des nunmehr festgenommenen 21-jährigen Mannes. Zeitgleich mit seiner Festnahme in Oberhausen wurden am vergangenen Mittwoch auch von ihm genutzte Wohnräume in Duisburg und Kassel durchsucht, wobei entsprechendes Beweismaterial aufgefunden werden konnte.

Der 21-Jährige wurde am Donnerstag, 23. Dezember 2021, dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Marburg vorgeführt. Dieser erließ gegen ihn einen von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragten Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Raubes. Der Tatverdächtige befindet sich nun ebenfalls in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Zudem ist Gegenstand der Ermittlungen, ob die festgenommenen Männer noch weitere Straftaten begangen haben könnten.

Täterpaar mit Basecap und Handtasche sprüht Graffitis an Haus

Kassel-Nord (ots) – Zwei unbekannte Täter haben am Montagabend 27.12.2021 gegen 23 Uhr, in der Kasseler Heinrichstraße mehrere Graffitis an ein Mehrfamilienhaus gesprüht. Anschließend flüchteten der Mann, der ein blau/schwarzes Basecap trug, und die Frau, die eine graue Handtasche dabeihatte, in Richtung Holländische Straße. Eine Zeugin hatte die beiden dunkel gekleideten Personen bei der Tat beobachtet und die Polizei alarmiert. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täterpaar führte anschließend nicht mehr zum Erfolg.

Wie die Streife des aufnehmenden Polizeireviers Mitte am Tatort feststellte, hatten die Unbekannten mit grüner Farbe mehrere nicht lesbare Schriftzüge an die Fensterelemente des Hauses gesprüht und damit einen Schaden von geschätzten 1.000 Euro angerichtet.

Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die beiden bislang unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Fahrer von schwarzem VW Passat älteren Baujahrs verursacht Unfall

Kassel-Nord (ots) – Den Fahrer eines schwarzen VW Passat älteren Baujahrs mit Kasseler Kennzeichen suchen derzeit die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Der Unbekannte soll am 23. Dezember gegen 17:45 Uhr in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße in Kassel durch seinen Fahrstreifenwechsel einen Unfall verursacht haben und weitergefahren sein. Das Kennzeichen des gesuchten Passats soll mit KS-EK beginnen. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, soll der schwarze Passat zur Unfallzeit auf dem mittleren der drei Fahrstreifen der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße, von der Wolfhager Straße kommend in Richtung Lutherplatz, unterwegs gewesen sein. Zur gleichen Zeit fuhr auf dem rechten Fahrstreifen ein 23-Jähriger aus Kassel mit einem 5er BMW. Da der Fahrer des Passats plötzlich den Fahrstreifen nach rechts wechselte, sei er reflexartig nach rechts ausgewichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, so der 23-jährige BMW-Fahrer gegenüber den Beamten.

Dabei war er jedoch mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten VW zusammengestoßen, wodurch an beiden Pkw ein Schaden entstanden war. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Zu einem Zusammenstoß mit dem schwarzen VW Passat, der den Fahrstreifen gewechselt hatte, war es nicht gekommen. Dessen Fahrer hatte allerdings seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

