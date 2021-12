Trio will Fahrräder stehlen

Marxheim (ots)-(fh) – In der Nacht zum Dienstag 28.12.2021 verscheuchte ein Anwohner in der Wielandstraße in Marxheim drei Einbrecher, welche zuvor versucht hatten Fahrräder zu stehlen. Gegen 01:45 Uhr vernahm der Bewohner eines Mehrfamilienhauses verdächtige Geräusche aus Richtung einer angrenzenden Tiefgarage und beabsichtigte daraufhin nach dem Rechten zu sehen.

In der Garage stieß der Mann auf 3 Männer, die bei seinem Erblicken umgehend in Richtung Wielandstraße flüchteten. Wie sich zeigte, hatten die 3 zuvor zwei angrenzende Fahrradabstellräume aufgebrochen und versucht die dortigen Fahrräder zu stehlen. Ersten Ermittlungen zufolge wurden keine Fahrräder gestohlen, jedoch ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht.

Täterbeschreibung:

3 männliche Täter, etwa 30-40 Jahre alt, osteuropäisches Aussehen. Das Trio trug blaue Arbeiterkleidung.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Hofheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0.

Mehrere Versammlungen von Coronaregel-Kritikern

Main-Taunus-Kreis (ots)-(fh) – Am Montagabend 27.12.2021 kam es im Main-Taunus-Kreis zu mindestens 3 Versammlungen von Coronaregel-Kritikern. Zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr fanden sich in Eschborn etwa 90, in Hofheim rund 20 und in Kelkheim etwa 30 Personen zusammen. In Kelkheim wurden vereinzelt Personen von der Versammlungsbehörde ausgeschlossen, da entsprechende Auflagen nicht beachtet wurden.

Die Zusammenkünfte wurden durch die Polizei sowie die zuständigen Versammlungsbehörden eng begleitet und auf die Einhaltungen der Corona-Regeln geachtet. Die Versammlungen und Aufzüge verliefen störungsfrei und ohne nennenswerte Vorkommnisse.

Graffiti an Autowaschanlage gesprüht

Kriftel, Donnerstag, 23.12.2021, 18 Uhr bis Sonntag, 26.12.2021, 11 Uhr

(fh)An den Weihnachtsfeiertagen haben Unbekannte eine Autowaschanlage in Kriftel durch ein Graffiti beschädigt. Wie der Polizei am Montag mitgeteilt wurde, hatten die Täter sich zwischen Donnerstagabend und Sonntagmorgen auf das Gelände der Anlage in der Kapellenstraße in Kriftel begeben und dort eine großflächige Schmiererei an der Außenfassade hinterlassen. Der Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 mit der Polizeistation Hofheim in Verbindung zu setzen.

PKW auf Autohof aufgebrochen

Hattersheim am Main, Donnerstag, 23.12.2021, 18 Uhr bis Montag, 27.12.2021, 08:30 Uhr

(fh) – Über die Weihnachtsfeiertage haben Unbekannte ein Fahrzeug auf dem Gelände eines Hattersheimer Autohofs aufgebrochen. Zwischen Donnerstagabend und Montagmorgen suchten die Unbekannten das Gelände des Betriebes in der Heddingheimer Straße auf und machten sich an einem schwarzen Mercedes zu schaffen.

Nachdem die Täter eine Scheibe aufgebrochen hatten, wurden das Lenkrad inklusive Airbags ausgebaut und gestohlen. Mit ihrer Beute, deren Wert sich auf mehrere Tausend Euro beläuft, flüchteten die Täter. Die Kriminalpolizei in Hofheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Unfallflucht

Kriftel, Hermann-Ehlers-Weg, Sonntag, 26.12.2021, 22 Uhr bis Montag 27.12.2021, 10:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag ereignete sich im Hermann-Ehlers-Weg in Kriftel eine Verkehrsunfallflucht, bei der die Polizei Zeuginnen und Zeugen sucht. Im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagmorgen wurde ein geparkter silberner Audi A3 mutmaßlich im Rahmen eines Parkmanövers beschädigt. Die unfallverursachende Person entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort. Es entstand am Heck des Audi ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Der Regionale Verkehrsdienst in Hattersheim nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (06190) 9360-45 entgegen.

Fahrzeug prallt gegen Baum, L 3319

Eppstein-Ehlhalten, Montag, 27.12.2021, 13:00 Uhr

(fh)Am Montagmittag kam es auf der L 3319 zwischen Ehlhalten und Schloßborn zu einem Unfall, bei dem ein Pkw von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Gegen 13:00 Uhr befuhr eine 18-jährige Kelkheimerin mit ihrem Hyundai i30 die Landesstraße in Richtung Ehlhalten und verlor ersten Ermittlungen zufolge in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Hyundai kam dabei von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Die junge Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Fahrzeug, welches abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden von etwa 25.000 Euro.

