Mehrere Versammlungen von Coronaregel-Kritikern

Rheingau-Taunus-Kreis (ots)-(fh) – Am Montagabend 27.12.2021 kam es im Rheingau-Taunus-Kreis zu Versammlungen von Coronaregel-Kritikern. Gegen 18:00 Uhr fanden sich in Bad Schwalbach rund 100 Personen zu einem Aufzug unter Einhaltung der erteilten Auflagen statt. Zwischenzeitlich wuchs die Teilnehmerzahl auf etwa 220 Personen an. Darüber hinaus kam es in weiteren Gemeinden wie unter anderem Eltville, Idstein und Taunusstein zu Zusammenkünften mit Teilnehmerzahlen im niedrigen 2-stelligen Bereich.

Die Zusammenkünfte wurden durch die Polizei sowie die zuständigen Versammlungsbehörden eng begleitet und auf die Einhaltungen der Corona-Regeln geachtet. Die Versammlungen und Aufzüge verliefen störungsfrei und wurden letztendlich gegen 19:00 Uhr beendet.

Mülltonne auf Schulgelände angezündet

Taunusstein-Bleidenstadt, Adolfstraße, Montag, 27.12.2021, 20:15 Uhr

(fh)Am Montagabend zündeten mehrere Jugendliche eine Mülltonne auf dem Gelände einer Taunussteiner Schule an und verursachten neben einem Einsatz der Feuerwehr auch Sachschaden. Gegen 20:15 Uhr beobachteten Zeugen fünf Jugendliche die von dem Schulhof der Regenbogenschule in der Adolfstraße davonrannten. Kurz darauf wurde auf dem Schulgelände der Brand einer Mülltonne festgestellt, welcher durch die herbeigerufene Feuerwehr gelöscht werden musste. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Die Jugendlichen sollen alle im Alter von 14-16 Jahren gewesen sein. Darunter hätten sich vier Jungen und ein Mädchen befunden, welche allesamt etwa 150-170 cm groß und dunkel gekleidet waren. Das Mädchen habe dunkelblondes Haar gehabt. Einer der Jungen habe eine weiße Jacke und rote Sportschuhe der Marke “Nike” getragen.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Vandalismus an Schulgebäude

Rüdesheim am Rhein, Breslauer Straße, Montag, 27.12.2021, 21:00 Uhr

(fh)Am Montagabend wurde an dem Gebäude einer Schule in der Breslauer Straße in Rüdesheim eine Mülltonne angezündet sowie Teile des Schulgebäudes mit Fäkalien beschmiert. Die bislang unbekannten Täter begaben sich über eine Außentreppe auf ein Plateau des zweiten Obergeschoßes der Schule. Dort stellten sie eine Papiermülltonne ab und zündeten diese an. Die brennende Mülltonne beschädigte daraufhin Teile einer Bodenplatte, sodass ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstand. Zuvor hatten die Täter zwei Glastüren des Gebäudes sowie den Boden davor mit Kot beschmiert. Durch einen Zeugen wurden zwei Jugendliche beobachtet, welche vom Tatort wegrannten. Beide sollen etwa 140 cm bis 160 cm groß und dunkel gekleidet gewesen sein.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Wiesbaden

21-Jähriger beraubt

Wiesbaden-Rheingauviertel (ots)-(pl) – In der Wallufer Straße wurden einem 21-jährigen Mann am Montagabend 27.12.2021 dessen Handy und Bargeld geraubt. Nach Angaben des Geschädigten sei er gegen 20.25 Uhr von 4 jungen Männern verfolgt und im weiteren Verlauf in einem Hinterhof von 2 Personen aus der Gruppe zu Boden geschlagen und beraubt worden. Der 21-Jährige erlitt bei dem Angriff Gesichtsverletzungen, aufgrund derer er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die beiden Angreifer sollen etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Wiesbadener Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

22-Jähriger sorgt für mehrere Einsätze – Festnahme

Wiesbaden, 27.12.2021, 20.30 Uhr bis 28.12.2021, 01.35 Uhr,

(pl) – Am Montagabend und im weiteren Verlauf der Nacht hat ein 22-jähriger Wiesbadener für mehrere Polizeieinsätze gesorgt und konnte schließlich festgenommen werden. Der 22-Jährige hat zunächst gegen 21.10 Uhr im Bereich der Murnaustraße und später gegen 23.15 Uhr in einer S-Bahn-Linie zwischen dem Wiesbadener Hauptbahnhof und Mainz-Kastel mehrere Personen mit einer Schreckschusswaffe bedroht und die Herausgabe von Wertgegenständen oder Alkohol gefordert.

Zwischendurch wurden gegen 22.15 Uhr in der Bahnhofstraße Personen mit einer Schreckschusswaffe bedroht und Schüsse abgebeben. In diesem Fall steht der 22-Jährige im Verdacht die Schreckschusswaffe für die Tat einem 15-Jährigen überlassen zu haben. Des Weiteren bedrohte der Wiesbadener in den Abendstunden per Handy seine Ex-Freundin und deren Familie mit dem Tode.

Als er dann gegen 01.35 Uhr auf dem Bahnhofsplatz einer unbeteiligten Person unvermittelt mit der Faust in dessen Gesicht schlug, konnte er in diesem Zusammenhang festgenommen werden. Der Festgenommene, welcher unter Alkoholeinfluss stand, wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen und muss sich nun in entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

Diebe auf frischer Tat erwischt

Wiesbaden-Dotzheim, Hasenspitz, 28.12.2021, 01.00 Uhr,

(pl)In Dotzheim wurden in der Nacht zum Dienstag zwei Diebe von einem Zeugen auf frischer Tat dabei erwischt, wie sie an einem geparkten Auto zugange waren. Der Zeuge hatte gegen 01.00 Uhr beobachtet, wie ein junger Mann in der Straße “Hasenspitz” den Innenraum des betroffenen Pkw durchsuchte und eine weitere Person offensichtlich “Schmiere” stand. Als die Ertappten bemerkten, dass sie erwischt wurden, ergriffen sie die Flucht.

Die vom Zeugen verständigten Polizeikräfte konnten im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nach den beiden Flüchtigen einen 18-jährigen Tatverdächtigen antreffen und kontrollieren. Die Fahndung nach dem zweiten Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg.

Er soll ca. 1,80 Meter groß sowie 18-20 Jahre alt gewesen sein und eine helle Camouflage-Hose sowie eine schwarze Wollmütze mit lockigen Haaren darunter getragen haben.

Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Coronaregelkritiker zerstreuen sich nach Ansprache

Wiesbaden (ots)-(pl) – Am Montagabend 27.12.2021 versammelten sich gegen 18.30 Uhr auf dem Kochbrunnenplatz in Wiesbaden ca. 15 Personen, welche die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen ablehnen. Als die Personen sich dann in Richtung Innenstadt in Bewegung setzten, wurden sie von Polizeikräften angehalten und kontrolliert. Anschließend wurden Platzverweise ausgesprochen.

Im innerstädtischen Bereich wurde eine weitere Gruppe mit Grablichtern angetroffen. Diese Personen wurden ebenfalls kontrolliert und Platzverweise ausgesprochen.

