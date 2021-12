Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Mehrere Notrufe: Was passierte am frühen Morgen? – Zeugen gesucht

Offenbach (ots)-(jm) – Noch unklar sind die Hintergründe eines Vorfalls, der sich Dienstagfrüh in der Innenstadt von Offenbach ereignet hat. Gegen 0.35 Uhr gingen mehrere Anrufe über Notruf ein. Anwohner meldeten eine Schlägerei in einer zwanzig- bis dreißigköpfigen Personengruppe am Wilhelmsplatz. Beim Eintreffen der ersten Streifen wurden dort jedoch keine Personen mehr angetroffen. Kurz darauf ging eine weitere Meldung zu Personen auf der Waldstraße ein.

Nach ersten Erkenntnissen kam es in Höhe der 30er-Hausnummern offenbar zu einer Schussabgabe mit einer Reizgaspistole; später stellten die Beamten an einem Jeep Reste von einem “Reizmittel” fest. Die Insassen klagten über Augenreizungen. Im Rahmen der Fahndung wurden mehrere Personen überprüft, darunter auch ein 21-Jähriger aus Frankfurt, der sich jetzt wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten muss. Neben dem Jeep sollen noch zwei weitere Fahrzeuge beteiligt gewesen sein.

Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Offenbach haben nun die Hintergründe der Personenansammlung und die genauen Geschehensabläufe zu klären. Die Beamten fragen nun: Warum und weshalb kam es zu dem offensichtlich größeren Treffen am Wilhelmsplatz? Noch nicht bekannte Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

Stundenlange Vollsperrung: Tanklaster landet im Graben – L 3178

Romsthal (ots)-(lei) – Ein mit Heizöl beladener Tanklaster ist am Dienstagmittag 28.12.2021 auf der Landesstraße 3178 zwischen den Salmünsterer Ortsteilen Romsthal und Kerbersdorf von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Gegen 11.50 Uhr verlor der 33 Jahre alte Fahrer wohl aus Unachtsamkeit nach einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug und kam auf der rechten Seite im Graben zum Liegen. Der Brummi-Lenker aus dem Jossgrund blieb dabei unverletzt.

Der Tank selbst blieb glücklicherweise unbeschädigt, jedoch liefen aus dem Treibstofftank des Fahrzeugs geringe Mengen Diesel aus, weswegen auch die Untere Wasserbehörde hinzugezogen wurde. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Flurschaden auf etwa 4.000 Euro, zur Schadenshöhe an dem Lkw können noch keine Angaben gemacht werden. Für die Bergung des 7,5-Tonnen-Gefährts musste ein Autokran an die Unfallstelle beordert werden. Die Straße, die hierzu seit den frühen Mittagsstunden vollgesperrt war, wurde gegen 17.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.

Nach mehreren Brandstiftungen: 78-Jähriger in U-Haft

Hasselroth/Niedermittlau (ots)-(lei) – Nach einer Reihe von Brandstiftungen an geparkten Fahrzeugen in Niedermittlau, zuletzt kurz vor Weihnachten, sitzt ein 78-Jähriger nun in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei in Gelnhausen werfen dem aus dem Ort stammenden Mann insgesamt fünf Taten vor, die sich allesamt in der Bahnhofsiedlung ereigneten.

Auf die Spur kamen die Ermittler dem Senior durch eine Brandlegung bereits im Frühjahr dieses Jahres. Am späten Abend des 29. April hatte ein Zeuge zunächst einen brennenden Gegenstand auf dem Dach eines im Sandweg abgestellten Fords beobachtet. Unmittelbar darauf sah er einen älteren Mann mit grauen Haaren, wie dieser sich eilig vom Tatort entfernte. An dem Focus entstand dabei ein Schaden von etwa 1.000 Euro am Lack (das Polizeipräsidium Südosthessen berichtete). Aufgrund der Personenbeschreibung gaben weitere Zeugen kurz darauf den Hinweis auf den 78-Jährigen.

Insbesondere aufgrund dieser Tatbegehungsweise geriet der Mann letztlich auch ins Visier, was die anderen vier Fälle anbelangt. Drei der Taten ereigneten sich dabei vor einem Mehrfamilienhaus in der Waldstraße, jeweils zum Nachteil einer 59-jährigen Bewohnerin. Ein BMW der Frau wurde dort am 25. November 2021 versucht in Brand zu setzen. Auch hier wurde zur Tatausführung ein entzündetes Papier auf dem Dach des Fahrzeugs deponiert, was einen Schaden im oberen vierstelligen Bereich zur Folge hatte. An gleicher Anschrift brannte ein weiteres Fahrzeug der 59-Jährigen am 31. März 2020 sogar komplett nieder (damals ein Opel). Diese beiden Taten rechnen die Ermittler dem Mann ebenso zu wie eine Tat vom 9. Januar 2021 in der Heinrich-Hofmann-Straße, wo ein Audi einer 33-Jährigen ebenfalls erheblichen Feuerschaden erlitt. Auch hier stellte die Polizei Papierreste am Fahrzeug fest (über die letzten beiden Taten wurde ebenfalls berichtet).

Zuletzt soll der Verdächtige am Morgen des 22. Dezember erneut den besagten BMW der Frau vor dem Haus in der Waldstraße beschädigt haben, indem er wiederum ein brennendes Stück Papier auf das Fahrzeugdach legte und dieses mit einer noch unbekannten Substanz aus einem Gefäß heraus begoss. Die Tat wurde dabei von einer Videokamera aufgezeichnet, welche die Geschädigte aufgrund der vorgenannten Taten installieren ließ.

Aufgrund der Videoaufnahmen und des sich hieraus ergebenden dringender Tatverdachts gegen den Mann erließ das Amtsgericht Hanau auf Antrag der Staatsanwaltschaft noch am gleichen Tag einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des 78-Jährigen. Auf der Suche nach Beweismittel aus dieser Tat wurden die Fahnder dann fündig: Sowohl Teile des Tatmittels, als auch der am Morgen getragenen Täterbekleidung stellten die Beamten dabei sicher.

Im gleichen Zuge nahmen sie auch den in der Wohnung angetroffenen Verdächtigen fest. Dieser wurde am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl gegen den 78-Jährigen wegen Wiederholungsgefahr erließ. Seither sitzt er in einer Justizvollzugsanstalt. Die Beweggründe seines Handelns sind noch weitgehend unklar.

Diebe stahlen Baumaschinen aus Baucontainer – Dreieich/Sprendlingen

(jm) Diebe waren am Weihnachtswochenende in der Hauptstraße auf einer Baustelle zugange. Zwischen Donnerstag, 15.30 Uhr und Montag, 8.15 Uhr, brachen die Unbekannten einen Container auf und nahmen daraus unter anderem einen Trennschleifer und einen Vibrationsstampfer mit. Der Wert der Beute liegt bei mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der 30er-Hausnummern beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 bei der Polizeistation Neu-Isenburg zu melden.

Auseinandersetzung in Gaststätte – Dietzenbach

(aa) Anwohner meldeten am Montagabend eine Auseinandersetzung vor einem Café in der Werner-Hilpert-Straße. Nach ersten Erkenntnissen sollen gegen 21.10 Uhr vier Männer im Alter von 32, 33, 45 und 61 Jahren in dem Café auf Gäste eingeschlagen haben, wobei auch das Inventar beschädigt wurde. Ein 25-Jähriger erlitt Schürfwunden an der Hand und klagte über Schulter- und Armschmerzen. Ebenfalls leicht verletzt wurde ein 34-Jähriger, der sich im Krankenhaus behandeln ließ.

Der Schaden an der Einrichtung wird auf 400 Euro geschätzt. Die Hintergründe der handfesten Auseinandersetzung gilt es nun zu klären. Die weiteren Ermittlungen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung führt die Regionale Ermittlungsgruppe Ost; Hinweise nimmt die Polizeistation Dietzenbach unter der Rufnummer 06074 837-0 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

Zeugensuche nach Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen – Hanau/Klein-Auheim

(fg) Weshalb sich zwei Personengruppen am Montagabend auf dem Parkplatz unter der Hellentalbrücke in der Geleitstraße in Klein-Auheim offenbar gezielt verabredet hatten und im weiteren Verlauf aneinandergeraten waren, ist derzeit noch unklar. Fest steht, dass die Polizei nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Kurz vor 22 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und meldeten eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen.

Mehrere Polizeistreifen machten sich umgehend auf den Weg. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nahmen die Beamten zwei Tatverdächtige im Alter von 16 und 18 Jahren vorläufig fest. Diese und ein weiterer 16-jähriger Tatverdächtiger sollen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Ein 19-Jähriger aus der anderen beteiligten Gruppe wies eine Stichverletzung im Rückenbereich auf, die medizinisch behandelt werden musste.

Ein 16-Jähriger aus derselben Gruppe wurde mit leichten Verletzungen im Gesicht ambulant behandelt. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 9597-0 zu melden.

Aufmerksame Anwohner ertappten Einbrecher – Gelnhausen

(jm) Aufmerksame Anwohner ertappten einen Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in der Vogelsbergstraße, als dieser versuchte, die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Gegen halb zwei Uhr morgens wurden die Anwohner durch Geräusche geweckt. Sie sprachen den Unbekannten auf dem Nachbargrundstück an und informierten die Polizei.

Daraufhin flüchtete der dunkel gekleidete Mann, der eine schwarze Mütze trug, in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei bittet weitere Anwohner oder Passanten, die rund um die Vogelsbergstraße Beobachtungen gemacht haben, sich unter der

Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

