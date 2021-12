Geldautomat angezündet

Homberg(Ohm) (ots) – Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag 28.12.21 gegen 0 Uhr, einen Geldausgabeautomaten angezündet. Dazu legten sie eine Benzinspur zu dem Automaten, der sich in dem Vorraum eines Baumarktes in der Ohmstraße in Ober-Ofleiden befindet, und zündeten diese an. Der Bankautomat fing Feuer, wodurch der Rauchmelder ausgelöst wurde. Ein Mitarbeiter, der daraufhin zum Tatort gefahren ist, erstickte die Flammen noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte und verhinderte dadurch einen größeren Schaden. Die unbekannten Täter flüchteten ohne Diebesgut und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer zum Tatzeitpunkt oder in den Tagen zuvor verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Ohmstraße gemacht hat, wendet sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

1.000 Euro Schaden beim Ausparken

Bad Hersfeld. Am Montag (27.12.), gegen 15 Uhr, touchierte eine 50-jährige Frau aus Haunetal beim Ausparken auf einem Parkplatz in der Heinrich-von-Stephan-Straße ein geparktes Fahrzeug. Die Fahrerin des VW Golfes entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dank aufmerksamen Zeugen, konnte die Fahrerin im Anschluss ermittelt werden. Sie ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Geländewagen prallt in Leitplanke

Bebra/Blankenheim. Am Montag (27.12.), gegen 9 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit seinem Geländewagen die Bundesstraße 27 aus Richtung Ludwigsau kommend in Richtung Bebra. Als er in Höhe Blankenheim einen anderen Pkw überholte, verlor er im Bereich einer Brücke die Kontrolle über sein Fahrzeug, stieß zunächst gegen die rechte Leitplanke, schleuderte anschließend quer über die Fahrbahn und prallte dann gegen die linke Leitpanke.

Glückerweise wurden keine weiteren Verkehrsteilnehmer geschädigt. Auch der 27-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der Pick-up war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen – Zeugen gesucht

Schlitz. Am Sonntag (26.12.), gegen 0 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer in einer Mercedes-Benz C-Klasse die Landstraße 3140 von Lauterbach kommend in Richtung Schlitz. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er kurz vor Willfofs nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf einem Acker zum Stehen. Anstatt sich um den entstanden Schaden zu kümmern, flüchtete der Fahrzeugführer.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang machen können, sich mit der Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Werkzeuge aus Lagerhalle gestohlen

Tann. Aus einer als Lagerraum genutzten Halle in der Straße “Am Wiesenberg” entwendeten unbekannte Täter zwischen Sonntag (26.12.) und Montag (27.12.) Elektrowerkzeuge im Wert von rund 6.000 Euro. Unter dem Diebesgut befinden sich vier Benzin-Motorsägen der Marke “Stiehl”, eine Stichsäge, ein Multitool, eine Fettpresse, ein Schlagschrauber und drei Akkuschrauber mit Koffer (alle Werkzeuge von “DeWalt”), dazu diverse Akkus und Ladegeräte. Die Täter flüchteten unerkannt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch

Fulda. Ein Fahrradgeschäft in der Amand-Ney-Straße war Ziel unbekannter Täter. In der Nacht zu Montag (27.12.) versuchten sie in die Werkstatt einzubrechen, was jedoch nicht gelang. Die Täter flüchteten daraufhin ohne Diebesgut und hinterließen rund 200 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sweatshirt aus Pkw gestohlen

Kirchheim. Zwischen Sonntag (26.12.), 14 Uhr, und Montag (27.12.), 10.45 Uhr, zerbrachen unbekannte Täter das hintere Fenster eines weißen BMW. Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz in der Hauptstraße. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten die unbekannten Täter ein Kapuzensweatshirt der Marke “Nike”. Es entstand rund 900 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

