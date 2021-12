Neustadt: JAZZ AN NEUJAHR 2022 – Streamingkonzert aus dem Herrenhof

Neustadt an der Weinstraße – Ein Bigband-Konzert in Pandemie-Zeiten – geht das? Kurze Antwort: Ja, aber… JAZZ AN NEUJAHR 2022 wie gewohnt am 01. Januar 2022 um 19 Uhr! Natürlich unter veränderten Rahmenbedingungen und Berücksichtigung aller Sicherheitsmaßnahmen hinsichtlich der aktuellen Hygienebestimmungen. Diesmal als Liveübertragung aus dem Herrenhof, zu hören und zu sehen im Offenen Kanal Weinstraße, im Internet unter www.bluenotebigband.de oder auf dem Facebook-Kanal.

Somit kann das Publikum von jedem vernetzten Ort der Welt – auch mobil – die Tradition des Neujahrsjazz genießen. Diesmal gilt also Neujahr Neustadt Neunzehnuhr – im „Neuland“ Internet. Möglich ist dies ohne zusätzliche Kosten dank der Partner Sparkasse Rhein-Haardt, VHS der Stadt Neustadt und dem Landesmusikrat Rheinland-Pfalz. Spenden können dennoch gerne entgegengenommen werden.

Auch in diesem Konzert bringt die Bigband einen Solisten und Bandleader der Extraklasse nach Neustadt: Der gebürtige Schwabe Klaus Graf gilt als einer der renommiertesten Altsaxophonisten Deutschlands. Als Gründungsmitglied des Bundesjugendjazzorchesters unter Peter Herbolzheimer war er nicht nur langjähriger Leadaltist bei dessen Rhythm Combination and Brass, sondern spielt ebenso seit 1991 in der SWR Bigband und seit 2011 bei Wolfgang Dauners United Jazz & Rock Ensemble. Die Liste derer, mit denen er auf der Bühne stand, liest sich wie das Who’s who des Jazz: Von Al Jarreau, Dianne Reeves und Liza Minelli bis hin zu Phil Woods, Clark Terry und Sammy Nestico u.v.m.. Der Professor für Jazzsaxophon an der Musikhochschule Nürnberg hat einiges an Preisen erhalten, vom Preis der Deutschen Schallplattenkritik bis zu Grammynominierungen mit der SWR Big Band. Freuen Sie sich auf Klaus Graf, oder wie Sammy Nestico ihn bezeichnete: „one of the world’s greatest saxophone players“!

Die Blue note BIG BAND aus Neustadt präsentiert Meilensteine der Jazzhistorie bis hin zu modernem, orchestralen Jazz in Bearbeitungen aktueller Arrangeure. Das außergewöhnliche und einzigartige Repertoire der Band zeichnet sich durch ein breites Spektrum vom Sound der Count Basie Bigband bis zu exklusiven Werken deutscher Komponisten aus. Dabei sind sowohl Repertoire als auch die Performance ein Resultat der intensiven Zusammenarbeit der Band mit namhaften Musikern: Vor allem Künstler der deutschen Jazzszene sind hier stilprägend, aber auch internationale Größen wie Ack van Rooyen (Flügelhorn) und Jerry van Rooyen (früherer Leiter der WDR Bigband), Bob Mintzer (Sax), Don Menza (Sax), Bobby Shew (Trompete, Buddy Rich Bigband) oder Jiggs Whigham (Posaune, BBC Bigband).

Eine exponierte Stellung in der Band besitzt Bernd Gaudera, ehemaliger langjähriger Landesmusikdirektor von Rheinland-Pfalz. Er leitet die Bigband seit ihrer Gründung im Jahr 1986 und formt sie mit seiner anspruchsvollen und unermüdlichen Arbeit zu einem homogenen Klangkörper. Dieser überzeugt nicht nur das Konzertpublikum, sondern findet auch seine Anerkennung im renommierten ersten Preis der Jazzorchester beim Deutschen Orchesterwettbewerb 2000 sowie erneut 2008 des Deutschen Musikrats. Darüber hinaus wurde der Bigband der Kulturpreis des Stadtverbands für Kultur der Stadt Neustadt 2012 verliehen. 2014 gewann die Bigband den Internationalen Big Band Wettbewerb (IBBC) in Hoofddorp/Amsterdam, Niederlande in der „First Class“, der als größter Bigband Wettbewerb Europas gilt. Im Herbst 2019 wurde die Blue note auf dem Landesorchesterwettbewerb zum dritten Mal zur besten nicht-professionellen Bigband in Rheinland-Pfalz gekürt.

Gespielt wird in der Besetzung 5 Saxophone, 5 Trompeten, 4 Posaunen, Bass, Gitarre, Piano und Drums. Dazu kommen die Stimmen der beiden Sänger der Bigband: Michaela Pommer, gern bezeichnet als „Ella aus der Pfalz“, interpretiert mit ihrer warmen und kraftvollen Stimme gerade Songs der großen Ella Fitzgerald mit beeindruckender Authentizität. Und Simon Siener ergänzt mit Songs u.a. von Frank Sinatra das Programm perfekt und lässt das Show-Feeling der großen Swing-Ära aufleben.

Weitere Informationen zur Blue note BIG BAND finden Sie unter www.bluenotebigband.de.