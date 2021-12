Lambrecht – Seit Donnerstag, 23.12.2021, hat das neue Testcenter auf dem Tuchmacherplatz geöffnet. Die Einfahrt ins Drive-in-Testcenter befindet sich in der Wiesenstraße in Höhe des Sportplatzes, die Ausfahrt in der Fabrikstraße.

Die Öffnungszeiten des Schnelltestcenters:

Mo – Fr: 6:00 – 22:00 Uhr

Sa u. So: 8:00 – 15:00 Uhr