36-Jähriger kommt von Fahrbahn ab

Ludwigshafen (ots) – Am 26.12.2021, gegen 08:00 Uhr, fuhr ein 36-Jähriger mit seinem BMW auf der Brunckstraße in Fahrtrichtung Friesenheimer Straße. Etwa 50 Meter hinter der Straßenbahnhaltestelle Ammoniakstraße kam er von der Fahrbahn nach rechts ab, touchierte mehrere Verkehrsschilder und fuhr schließlich frontal gegen eine Ampel. Der 36-Jährige wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest sowie ein Drogenschnelltest waren negativ. Durch den Zusammenstoß entstand sowohl am Auto als auch an den Verkehrszeichen und der Ampel erheblicher Sachschaden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und die Ampel nicht mehr betriebsbereit.

Gegenstände aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 24.12.2021, gegen 13:30 Uhr und dem 26.12.2021, gegen 19:00 Uhr, stahlen unbekannte Täter aus einem BMW, der in der Franklinstraße geparkt war, mehrere Gegenstände, unter anderem eine Brille sowie zwei Brillenetuis. Der Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

Einbrüche in zwei Gartenhäuser

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 23.12.2021 und dem 26.12.2021 brachen unbekannte Täter in zwei Gartenhäuser in einer Kleingartenanlage in der Teichgasse ein. Bei einem Gartenhaus steht noch nicht fest, ob und was gestohlen worden ist. Aus dem anderen Gartenhaus wurden unter anderem zwei Akkuschrauber sowie Küchenutensilien gestohlen.

E-Scooter gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Am 26.12.2021, zwischen 15:00 Uhr und 22:30 Uhr, parkte ein 31-Jähriger seinen E-Scooter im Wert von mehreren hundert Euro vor dem Haupteingang des Hauptbahnhofs und verschloss ihn mit einem Bügelschloss an einem Fahrradständer. Unbekannte Täter öffneten das Schloss gewaltsam und stahlen den E-Scooter.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .