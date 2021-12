Einbruch in Wohnung

Mutterstadt (ots) – In der Zeit zwischen dem 26.12.2021, gegen 15:50 Uhr und dem 27.12.2021, gegen 00:15 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Ginsterstraße auf. Sie stahlen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Knallgeräusche führen zu Polizeieinsatz

Beindersheim (ots) – In der Wohnung gezündete Feuerwerkskörper (Böller) führten am 26.12.2021 gegen 08:30 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Kirchenstraße in Beindersheim. Zunächst hatte sich der Vermieter telefonisch bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass er mehrere Knallgeräusche aus der Wohnung einer seiner Mieter wahrgenommen habe.

Durch die eingesetzten Polizeikräfte konnte die Wohnung schließlich betreten werden. Hierbei wurde der Mieter angetroffen, welcher zuvor offensichtlich mehrere Silvester-Böller in seiner Wohnung gezündet hatte – um nach eigenen Angaben seinen Vorrat des letzten Jahres aufzubrauchen. Er wurde in die Stadtklinik Frankenthal verbracht.