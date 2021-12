Raub von zwei Smartphones

Speyer (ots) – Am späten Nachmittag des 2. Weihnachtstags sind 3 Männer im Alter zwischen 20-26 Jahren, die an einer Bushaltestelle im Birkenweg saßen, von einer Gruppe von acht bis neun Personen unvermittelt mit Pfefferspray angegriffen worden. Die Angreifer haben dabei 2 Smartphones geraubt.

Einer der Tatverdächtigen hat seine Geldbörse samt Identitätsdokument vor Ort verloren. Zwei weitere Tatverdächtige waren einem der Geschädigten bekannt. Nach Erwirkung eines richterlichen Beschlusses, haben Beamte der Polizeiinspektion Speyer die Wohnungen der drei Tatverdächtigen durchsucht. Weder die Personen noch die Smartphones konnten festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Einbruch in Erdgeschosswohnung

Speyer (ots) – Am 26.12.2021, zwischen 18:00 Uhr und 18:25 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Balkontür einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Wilhelm-Busch-Weg auf. Sie stahlen Parfum und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro.

Wer etwas gesehen hat und Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de zu wenden.

Brand einer Werkstatt

Speyer (ots) – In der Nacht zum 27.12.2021, gegen 03:10 Uhr, ist der Polizeiinspektion Speyer ein Brand in der Alten Schwegenheimer Straße gemeldet worden. Ein Gebäude, welches als Werkstatt genutzt wird und unbewohnt ist, stand in Flammen. Anwohner aus der Umgebung sind auf das Feuer aufmerksam geworden und haben die Rettungskräfte gerufen.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen scheint das Feuer im Bereich eines Kachelofens ausgebrochen zu sein. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf etwa 15.000 Euro.