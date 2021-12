Betrunkener Randalierer

Edenkoben (ots) – Eine leicht verletzte Person und eine zerbrochene Fensterscheibe sind das Ergebnis von zunächst verbalen Streitigkeiten am Abend des 25.12.21. Demnach wurde die Polizeiinspektion Edenkoben um 22:30 Uhr über eine randalierende Person im Hof eines Mehrfamilienhauses informiert. Die eingesetzten Beamten konnten anschließend einen 47-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Edenkoben in besagtem Hof antreffen.

Es ergab sich, dass der Mann zuvor von einem 32-jährigen Anwohner ins Haus gelassen werden wollte. Der Anwohner lehnte das jedoch ab und schloss sein Fenster samt Rollladen. Daraufhin warf der Randalierer mehrere Gegenstände gegen den geschlossenen Rollladen, wodurch die Fensterscheibe dahinter zu Bruch ging. Der 32-Jährige wurde hierbei durch Glassplitter an der Hand verletzt.

Ein Atemalkoholtest beim 47-Jährigen ergab 2,29 Promille. Der Mann wurde anschließend in die Obhut seiner Lebensgefährtin übergeben. Da der Randalierer den Anwohner zuvor auch noch beleidigt hatte, wurden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

In Anliegerwohnung eingebrochen

Burrweiler (ots) – Unbekannte hebelten über die Weihnachtsfeiertage ein Fenster einer Anliegerwohnung am Schloßberg auf und durchsuchten das gesamte Apartment nach Wertgegenstände. Was genau entwendet wurde, wird derzeit ermittelt. Von den Einbrechern fehlt bislang jede Spur.

Die Polizei sucht Zeugen, die von Samstag (25.12.2021, 20 Uhr) auf Sonntag (26.12.2021, 14 Uhr) verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder im Bereich des Schloßbergs verdächtige Personen festgestellt haben. Diese sollen sich bitte mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung setzen.

Raub auf Tankstelle

Edenkoben (ots) – An Heiligabend, Freitag 24.12.2021, betrat gegen 19:05 Uhr ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle in der Staatsstraße in Edenkoben. Er erbeutete unter Vorhalt eines Messers einen Bargeldbetrag in niedriger dreistelliger Höhe. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Maikammer. Eine umgehend eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht zur Ergreifung des Täters.

Die männliche Person wird wie folgt beschrieben: ca. 20-30 Jahre alt, ca. 170 bis 180 cm groß, sprach pfälzischen Dialekt, trug dunkle Kleidung und eine Mund-Nasen-Maske.

Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

Sprengung eines Geldautomaten – Zeugen gesucht

Herxheim bei Landau/Pfalz (ots) – Am Samstag 25.12.2021 gegen 04:10 Uhr, sprengten unbekannte Täter einen Geldautomaten der Sparkasse in der St.-Christophorus-Straße in Herxheim bei Landau/Pfalz.

Ob und wieviel Geld die Täter stehlen konnten, steht derzeit nicht fest. Durch die Sprengung wurde der SB-Sparkassenpavillon vollkommen zerstört. Der Sachschaden am Pavillon beträgt mehrere zehntausend Euro. Zeugen, die den Knall hörten, sahen von ihrem Fenster aus, wie ein dunkles Auto, vermutlich ein Kombi oder ein Coupé, vom Parkplatz des SB-Sparkassenpavillons wegfuhr in Richtung Herxheim-Zentrum.

Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.