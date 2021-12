18-jähriger Mainzer von Trio ausgeraubt – Zeugen gesucht

Mainz (ots) – Am Donnerstag 23.12.2021 gegen 20:40 Uhr, wurde ein 18-jähriger Mann aus Mainz im Parkhaus Schillerplatz Opfer eines Raubes. Während sich der spätere Geschädigte mit einem 17-jährigen Bekannten auf dem Romano-Guardini-Platz aufhielt, wurde der von 3 unbekannten Männern angesprochen. Im Verlauf des Gesprächs begaben sich die unbekannten jungen Männer gemeinsam mit dem 18-Jährigen und seinem Bekannten in das Parkhaus Schillerplatz.

Hier wollte man gemeinsam einen Joint rauchen. Im weiteren Verlauf fragten die unbekannten Täter nach Bargeld und Wertgegenständen und griffen dem Geschädigten bereits in die Hosen- und Jackentaschen. Nachdem sich der 18-jährige Mainzer zurückzog wurde er von einem der Täter ins Gesicht geschlagen und ihm hierbei seine hochwertige Winterjacke der Marke Wellensteyn, Apple AirPods und der Haustürschlüssel entrissen. Die Täter flohen durch das Treppenhaus über die Münsterstraße in Richtung Münsterplatz.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit dem Gemeinsamen Sachgebiet Jugend unter der Rufnummer 06131/5861042 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pdmainz.hdr@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Fazit der Polizei Mainz zum Weihnachtsmarkt

Mainz (ots) – Seit Donnerstag 23.11.2021 begleitete auch die Mainzer Polizei den Weihnachtsmarkt und war zu den Öffnungszeiten durchgehend präsent. Aufgrund der Einschränkungen durch die Coronapandemie ergaben sich jedoch neue Schwerpunkte und auch eine intensivere Zusammenarbeit mit dem Vollzugsdienst des Rechts- und Ordnungsamtes der Stadt Mainz. So waren nahezu täglich gemischte Teams der Polizei und des Vollzugsdienstes unterwegs, ergänzten sich in ihren Aufgaben hervorragend und festigten damit auch die regelmäßig gute Zusammenarbeit.

Vornehmlich zur Vermeidung von Straftaten unterwegs, hatte die Polizei in diesem Jahr sehr wenig zu tun. Gab es bereits 2019, beim letzten stattgefundenen Weihnachtsmarkt nur sehr wenige Straftaten im unteren 2-stelligen Bereich, so kam es in diesem Jahr lediglich zu 2 Straftaten im Umfeld des Weihnachtsmarktes.

In einem Fall wurde ein gefälschter Impfausweis sichergestellt, in einem weiteren Fall wurde ein Mitbürger rassistisch beleidigt. Erstmals kam es zu keinen Taschendiebstählen oder sogenannten Klemmbrettbetrugsdelikten. Natürlich ist dies auch auf die reduzierte Besucherzahl und damit weniger Enge und Tatgelegenheit zurückzuführen.

Die Polizei Mainz wird auch im nächsten Jahr den Mainzer Weihnachtsmarkt begleiten. Dann hoffentlich ohne Einschränkungen durch die Coronapandemie. Die Polizei Mainz wünscht allen Standbetreibern, Sicherheitsdienstmitarbeitern, Kollegen des Vollzugsdienstes und allen Verantwortlichen des Weihnachtsmarktes “Frohe Weihnachten”!

Einbrüche / Zeugen gesucht!

Mainz (ots) – Am Weihnachtswochenende kam es in der Mainzer Oberstadt und im Stadtteil Weisenau zu Einbrüchen.

Mainz-Weisenau

An Weihnachten verschafften sich der oder die unbekannten Täter in der Straße “Am Huhlchen” über das Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Es wurden sämtliche Schubladen durchwühlt. Die Schadenshöhe steht noch nicht endgültig fest. Die Tat fand im Zeitraum von 14:45 – 22:25 Uhr statt.

Wer sachdienliche Hinweise zu einem der genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Mainz-Oberstadt

Am Samstagmittag wurde festgestellt, dass sich unbekannte Täter in der Straße “Oberer Laubenheimer Weg” Zugang zur Anlage des Kleingartenvereins Mainzer Gartenfreunde e.V. verschafft haben. In einer Parzelle wurden aus der Gartenlaube zwei Stromaggregate, ein Kantenschneider und eine elektrische Heckenschere gestohlen. Das Diebesgut wurde mutmaßlich mit einem ebenfalls vor Ort entwendeten Bollerwagen abtransportiert. Zusätzlich beschädigten die Diebe das Eingangstor der Gartenanlage nicht nur unerheblich. Die Schadenshöhe liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Wer sachdienliche Hinweise zu einem der genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/ 65-4110 in Verbindung zu setzen.

Neben dem richtigen sicherheitsbewussten Verhalten und einer aufmerksamen Nachbarschaft empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen. Tipps und Empfehlungen sind auf nachfolgender Seite zu lesen: www.polizei-beratung.de.

Betrunkene 60-jährige PKW-Fahrerin kollidiert mit abgestellten Auto und flüchtet

Mainz-Finthen (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist gegen Mitternacht eine alkoholisierte 60-jährige Frau aus Mainz in der Poststraße mit ihrem Auto gegen einen abgestellten PKW gefahren und anschließend geflüchtet. Die Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Renault Twingo die Poststraße in Richtung L419. In Höhe eines Supermarktes streifte sie beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß abgestellten VW Golf.

Anstatt anzuhalten und die Polizei zu informieren, fuhr sie weiter und hielt erst wieder wegen einer roten Ampel an. Zwei junge Männer aus Mainz (20 und 22 Jahre alt) fuhren hinter der Dame und konnten die Verkehrsunfallflucht beobachten. Die beiden Herren fuhren an der roten Ampel neben sie und teilten ihr mit, dass sie soeben einen Unfall verursacht hat. Die 60-jährige Frau antwortete lediglich, dass sie gleich wiederkommen würde und fuhr unvermittelt bei Rot über die Ampel.

Polizeikräfte konnten die Unfallverursacherin daheim antreffen. Diese war alkoholisiert. Bei einem Atemalkoholtest wurden fast 2 Promille festgestellt. Der Führerschein der Unfallverursacherin wurde sichergestellt und durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Sachbeschädigungen, Kraddiebstahl und Brandstiftung

Mainz (ots) – Im Verlauf des Donnerstagmorgens kam es im Stadtteil Ebersheim zu zwei Sachbeschädigungen, einem Kraddiebstahl und einer Brandstiftung.

Zunächst wurde von bislang unbekannten Tätern gegen 03:45 Uhr ein abgestellter VW Transporter beschädigt. Die Täter hatten über den rechten Außenspiegel Papier gelegt und dieses dann angezündet. Hierbei wurde die Plastikabdeckung des Außenspiegels leicht angeschmort. Laut einer Zeugenaussage seien mehrere Jugendliche gegen 03:15 Uhr von dem Fahrzeug weggerannt, die aber nicht näher beschrieben werden konnten.

Noch in derselben Straße und lediglich circa 100 Meter entfernt, wurde eine weitere Sachbeschädigung gemeldet. Hier wurde versucht die Holzfassade eines Gartens anzuzünden. Gegen 03:45 Uhr konnten auch dort Jugendliche wahrgenommen werden.

In der Weinbergstraße wurde das auf dem Gehweg abgestellte Kleinkraftrad eines 62-jährigen Mannes zu einer unbekannten Uhrzeit entwendet. Unweit von der Tatörtlichkeit wurde es gegen 05:10 Uhr in der Weinbergstraße in Richtung Zornheim vollständig in Brand stehend aufgefunden.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Betrüger gibt sich am Telefon als Software-Mitarbeiter aus

Mainz-Gonsenheim (ots) – Am Donnerstag, den 23.12.2021, versuchte ein bislang unbekannter Täter einen 69-jährigen Mann aus Mainz im Rahmen eines Telefonats zu betrügen. Der bislang unbekannte Täter rief den Herrn mittags auf seinem Festnetztelefon an und erklärte in englischer Sprache, dass er Mitarbeiter einer Softwarefirma sei.

Der Betrüger behauptete, dass die Software-Lizenz des Mainzers abgelaufen sei und anrufen würde, um die besagte Lizenz zu erneuern. Der Betrüger schaffte es durch geschickte Fragestellungen sämtliche Informationen der Ausweißdokumente des 69-Jährigen zu erlangen.

Nachdem die Daten des Ausweises abgefragt wurden, wollte der Täter die Daten der Kreditkarte des Mainzers abfragen. Hierbei wurde der Mann glücklicherweise skeptisch und beendete das Telefonat. Ein finanzieller Schaden entstand noch nicht.

Es kommt bundesweit immer wieder zu ähnlich gelagerten Betrugsfällen. Der letzte ähnlich gelagerte Fall in Mainz wurde am 17.12.2021 beanzeigt.

So schützen Sie sich:

Seriöse Unternehmen nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf.

Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus.

Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Mainz-Bingen

Sachbeschädigung an PKW

Bingen (ots) – Zwischen Freitag dem 24.12.2021 um 12:00 Uhr und Montag 27.12.2021 gegen 13:40 Uhr wurde in 55411 Bingen Im Tiergarten durch einen unbekannten Täter die Reifen eines PKWs zerstochen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bingen unter der Telefonnummer 06721/9050 zu melden.

Sachbeschädigung an Fahrzeug

Bingen (ots) Münster-Sarmsheim, Rheinstraße, 25.12., 15:00 Uhr bis 26.12., 10:00 Uhr. Eine Frau meldete die zerstochenen Hinterreifen an ihrem im angegebenen Zeitraum abgestellten Seat Leon mit “BIN-Kennzeichen”. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter.