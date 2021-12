Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 27.12.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Unfallverursacherin unter Alkoholeinfluss

Bad Dürkheim (ots) – Am 26.12.2021, gegen 13.30 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizeiinspektion Bad Dürkheim mit, dass er auf der B 37 einem schwarzen Auto hinterherfuhr, welches mehrmals die Mittellinie überfahren und dann sogar leicht die Leitplanke touchiert hatte. Hierbei wurden keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet. Das Auto wechselte anschließend auf die A650 in Fahrtrichtung Ludwigshafen und hielt kurz darauf auf dem Seitenstreifen an. Der Zeuge, ein pensionierter Polizeibeamter, hielt ebenfalls an, verständigte die Polizei, lief zur Autofahrerin und forderte sie auf, bis zum Eintreffen der Polizei stehen zu bleiben. Bei der Kontrolle wurde bei der 37-Jährigen aus dem Kreis Bad Dürkheim Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,84 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Eine erste Überprüfung der Leitplanke ergab, dass diese nicht beschädigt worden war. Der Schaden am Auto wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Haßloch: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss verursacht

Haßloch (ots) – Einen Verkehrsunfall verursachte am 26.12.2021, um 23 Uhr, ein 21-jähriger Chevrolet – Fahrer. Der 21-Jährige war auf der A65 in Fahrtrichtung Neustadt unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Haßloch kam er im Baustellenbereich nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte acht Warnbaken.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Mann fest. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf Amphetamin und Metamphetamin. Dem 21-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Obrigheim: Einbruch in Wohnanwesen

Obrigheim (ots) – Am 26.12.21 wurde ein Einbruch in ein Wohnanwesen in Obrigheim angezeigt. Der oder die Täter sind im Zeitraum vom 22.12-26.12.21 durch aufhebeln der Terrassentür in das Anwesen eingebrochen. Das gesamte Anwesen wurde durch den oder die Täter durchwühlt. Es wurde Bargeld, Elektrogeräte und Schmuck entwendet. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden 1500.-EUR.

Lambrecht: Schwerer Verkehrsunfall mit zwei Linienbussen

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):