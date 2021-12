Aggressiver Mann will auf Dachboden nächtigen

Kaiserslautern (ots) – Wegen des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruch ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Der 34-Jährige hatte sich am Sonntagabend 26.12.2021 Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Königstraße verschafft. Trotz mehrfacher Aufforderung eines Anwohners verließ er das Haus nicht und wollte auf dem dortigen Speicher nächtigen.

Auf Ansprache durch die hinzugerufenen Beamten reagierte er ebenfalls nicht. Vielmehr versuchte der Mann mittels Körperlicher Gewalt, in Form von Schubsen und um sich schlagen, an den Beamten vorbei zu gelangen. Er konnte zu Boden gebracht und gefesselt werden.

Der 34-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, anschließend kam er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. |elz

Unehrlicher Finder

Kaiserslautern (ots) – Am Samstagabend 25.12.2021 fand der 58-jährige Beschuldigte in der Bremerstraße in Kaiserslautern ein Handy. Doch statt das Mobiltelefon abzugeben, behielt er das Gerät. Der 24-jährige Verlierer konnte jedoch sein Handy orten und verständigte die Polizei. Die eingesetzte Streife fuhr anschließend zur Wohnanschrift des Beschuldigten und konfrontierte ihn mit dem Sachverhalt.

Daraufhin händigte er das Handy an den Geschädigten aus. Den 58-jährigen Mann erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Fundunterschlagung.|FZ

Kontrolle auf nasser B48 verloren

Kreis Kaiserslautern (ots) – In einer Kurve hat ein Autofahrer am Sonntagmittag die Kontrolle über sein Auto verloren und einen Unfall gebaut. Der 21-Jährige war mit seinem Opel Corsa auf der B48 aus Richtung Johanniskreuz kommend in Richtung Hochspeyer unterwegs, als er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und im Grünstreifen liegen blieb. Unfallursache dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit bei schlechten Wetterverhältnissen gewesen sein.

Der Fahrer konnte sich selbst befreien, wurde aber zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. |elz

Auto immer abschließen

Kaiserslautern (ots) – Dass man nicht “vergessen” sollte, sein Auto abzuschließen, mussten am Wochenende erneut zwei Personen lernen. In der Josefstraße beobachtete am Sonntag eine Zeugin einen jungen Mann, der sich an zwei Fahrzeugen zu schaffen machte, dabei öffnete er die Fahrzeuge und durchsuchte die Innenräume. Der Mann entfernte sich in Richtung Steinstraße.

Die Zeugin beschrieb den Mann als ca. 20 bis 30 Jahre alt. Er hatte schwarze Haare und einen Bart, etwas länger als ein 3-Tage-Bart. Er trug eine schwarz/graue Jacke.

Beide Pkws waren nicht abgeschlossen. Deshalb nochmal der Hinweis: Autos unbedingt immer verschließen egal, ob der Wagen nur für wenige Minuten oder mehrere Stunden abgestellt wird. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |elz

Kreis Kaiserslautern

Brand am frühen Montagmorgen

Enkenbach-Alsenborn (ots) – In dem Vorraum einer Bankfiliale in der Marktstraße ist es am frühen Montagmorgen 27.12.2021 zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung gekommen. Der Rauch strömte in ein anliegendes Mehrparteienhaus. Alle Anwohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen.

Der Feuerwehr gelang es, die Flammen zu löschen. Verletzt wurde niemand. Der Schadensausmaß und Höhe konnten bislang noch nicht abgeschätzt werden. Die Brandursache ist unklar. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz