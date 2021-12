Vorläufige polizeiliche Bilanz der Weihnachtsfeiertage 2021

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Im Gesamtbereich des Polizeipräsidiums Mannheim wurden über die Weihnachtsfeiertage 2021 rund zehn Prozent mehr polizeiliche Einsätze registriert, als im vorangegangenen Jahr.

Die historisch niedrige Belastung an Ad-hoc-Einsätzen im Jahr 2020 war sicherlich auf die bislang einmalige Lockdown-Situation und die damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen zurückzuführen.

Trotz des diesjährigen leichten Anstiegs, betrug die Anzahl aller Ad-hoc-Einsätze in diesem Jahr auch wieder nur rund Zweidrittel aller Einsätze im Vergleich zu den “normalen” Zeiten. Dies dürfte zum größten Teil mit dem disziplinierten und solidarischen Verhalten der Menschen in der Region angesichts der aktuellen Corona-Situation zusammenhängen.

Im Zeitraum von Heiligabend bis zum Montagmorgen wurden rund 1.600 Einsätze notiert.

Vorbehaltlich einer detaillierteren Auswertung konzentrierte sich das Gros der polizeilichen Ad-hoc-Einsätze seit Donnerstagabend auf 99 Ruhestörungen (Mannheim: 57; Heidelberg: 22; Rhein-Neckar-Kreis: 20), 72 Streitigkeiten (Mannheim: 33; Heidelberg: 8; Rhein-Neckar-Kreis: 31) und 15 Körperverletzungen (Mannheim: 8; Heidelberg: 4; Rhein-Neckar-Kreis: 3).

Wegen 13 randalierenden Personen (Mannheim: 3; Heidelberg: 3; Rhein-Neckar-Kreis: 7) wurde jeweils mindestens eine Streifenwagenbesatzung eingesetzt.

Vierzehn Einbrüche -einer mehr als 2020- (Mannheim: 7, Heidelberg: 1; Rhein-Neckar-Kreis: 6) wurden zudem aufgenommen, wobei die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die Spurensicherung an den Tatorten übernahm.

Während der Feiertage wurde ein erhöhtes Verkehrsaufkommen gerade auf den Fernstraßen festgestellt, was sich auch an den deutlich gestiegenen Unfallzahlen festmachen lässt.

Bei 108 Verkehrsunfällen -2020: 75- (Mannheim: 30, Heidelberg: 10; Rhein-Neckar-Kreis: 68) wurden 16 Personen verletzt. Dies entspricht einem Plus von 14, ausschließlich Leichtverletzten. Die Unfallschwerpunkte betrafen die Revierbereiche Mannheim-Neckarstadt: 10; Hockenheim: 11; Weinheim: 10; Wiesloch: 9; Schwetzingen: 9 und Heidelberg-Süd: 8.

Insgesamt waren sechs Unfallverursacher alkoholisiert. Bei zwei Verkehrsunfällen am 2. Weihnachtsfeiertag hatten die Unfallverursacher ordentlich getankt, und das noch am helllichten Tag. In Mannheim wurden bei einem 43-Jährigen über 1,5 Promille, auf der A 656 bei Heidelberg bei einem 59-Jährigen über 1,8 Promille festgestellt.

Wegen des Verdachts der Unfallflucht wird in 20 Fällen ermittelt (Mannheim: 5; Heidelberg: 5; Rhein-Neckar-Kreis: 10).

Bei 7 Wildunfällen (2020: 14) in Heidelberg (1) und im Rhein-Neckar-Kreis (6) wurde zum Glück niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden.

Bei den zahlreichen Personen- und Fahrzeugkontrollen kam es in vier Fällen zu Widerständen und tätlichen Angriffen gegen Polizeibeamtinnen und -beamte, bei denen niemand verletzt wurde. Die festgestellten Tatverdächtigen waren zum Teil erheblich alkoholisiert oder standen unter Drogeneinfluss.

Acht Mal war ausschließlich Alkohol am Steuer Grund für polizeiliche Folgemaßnahmen (Heidelberg: 1; Rhein-Neckar-Kreis: 7).

Bei einem Wohnungsbrand am späten Nachmittag des 2. Weihnachtsfeiertages in Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis, der nach ersten Erkenntnissen durch Kerzen eines Adventskranzes seinen Ausgang nahm, entstand ein Sachschaden von rund 100.000.- Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Am späten Sonntagabend wurden zwei Tatverdächtige, ein 32-jähriger Mann und eine 42-jährige Frau, beim Aufbruch eines Lieferwagens in der Heidelberger Weststadt auf frischer Tat vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Die neu justierten Corona-Regelungen, die nun nach Weihnachten greifen, werden mit einem erhöhten Personalansatz kontrolliert.

Silvester rückt dabei auch immer mehr in den polizeilichen Fokus. Die Einsatzplanungen hierzu befinden sich noch in der Vorbereitungsphase.

Auffahrunfall auf Tankstellengelände

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend 26.12.2021 störten mehrere unbeteiligte Personen die Maßnahmen der Unfallaufnahme. Ein 22-jähriger Mann wollte nach dem Tankvorgang mit seinem Mercedes das Gelände einer Tankstelle in der Untermühlaustraße verlassen. An der Ausfahrt musste er anhalten und verkehrsbedingt warten.

Kurz darauf wollte ein weiterer 22-jähriger Mercedes-Fahrer das Gelände verlassen und wartete unmittelbar hinter dem ersten Mercedes, als dieser plötzlich aus unklaren Gründen zurücksetzte und gegen den hinteren Mercedes stieß. Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit nicht beziffern.

Während der Unfallaufnahme kam eine Gruppe und mehreren Personen hinzu und störte fortwährend die Maßnahmen der Polizeibeamten. Nachdem 3 der Personen einem Platzverweis keine Folge leisteten, sollten von diesen die Personalien festgestellt werden. Da von diesen wiederum 2 Männer keine Ausweispapiere bei sich hatten, wurden sie zum Polizeirevier Neckarstadt gebracht, wo sich ein 22-Jähriger derart ungebührlich benahm, dass er zunächst in der Arrestzelle untergebracht werden musste, bis er wieder zur Vernunft gekommen war. Alle 3 Störenfriede sehen nun Bußgeldern wegen Störens von Amtshandlungen entgegen.

Einbruch und Vandalismus in Schulkomplex

Mannheim-Gartenstadt (ots) – In der Zeit zwischen Donnerstag 23.12.2021 und Sonntag 26.12.2021 brachen unbekannte Täter in eine Schule im Stadtteil Gartenstadt ein und richteten zahlreiche Verwüstungen an. Die Täter schlugen ein Fenster eines Schulgebäudes im Anemonenweg ein und drangen so in die Räumlichkeiten der Einrichtung ein.

Sie suchten anschließend nahezu alle Räumlichkeiten beider miteinander verbundener Gebäude der Schule auf und beschädigten Scheiben, Türen, Schränke und zahlreiche elektronische Geräte. Zudem beschmierten sie Wände mit Farbe und versprühten den Inhalt eines Feuerlöschers. Eine Geldkassette, die sie in einem Raum fanden, brachen sie auf und entwendeten den Inhalt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen dauern an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

In Wohnhaus eingebrochen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Wallstadt (ots) – Am zweiten Weihnachtsfeiertag 26.12.2021 brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Stadtteil Wallstadt ein. Die Einbrecher hebelten die Terrassentür des Einfamilienhauses in der Wikingerstraße auf und drangen so in die Wohnräume ein. Sie durchwühlten in sämtlichen Räumen Schränke und Schubladen.

Dabei ließen sie einen noch nicht bezifferbaren Bargeldbetrag mitgehen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

Kontrolle über das Fahrzeug verloren

BAB 6/Mannheim (ots) – Am Sonntagabend 26.12.2021 gegen 22:30 Uhr verlor ein 22-jähriger Mann auf der BAB 6 die Kontrolle über seinen Audi. Der Fahrzeugführer war bei starkem Regen in Richtung Heilbronn unterwegs und schätzte die Geschwindigkeit eines vorausfahrend PKWs falsch ein.

Als er stark abbremsen musste, brach das Fahrzeug aus und kollidierte mit der Leitplanke. Durch den Unfall entstand ein Trümmerfeld auf der Autobahn. Das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt, die Schadenshöhe liegt bei 10.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Beseitigung der Fahrzeugteile waren der rechte und mittlere Fahrstreifen der Autobahn kurzzeitig gesperrt. Weder der Fahrzeugführer noch seine Mitfahrer erlitten durch den Unfall Verletzungen.

Unfallverursacher und Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Sonntagmorgen 26.12.2021 zwischen 02 Uhr und 12:30 Uhr verursachte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen Schaden an einem VW, welcher in der Untermühlaustraße zwischen der Hansastraße und der Pyramidenstraße am Straßenrand geparkt war.

Der Unfallverursacher hinterließ zwar einen Zettel mit einer Telefonnummer am beschädigten VW, kann aber unter der angegebenen Rufnummer nicht erreicht werden. Die Polizei sucht nun im Rahmen der Unfallermittlungen nach dem Fahrer. Zeugen, oder der Verursacher selbst, können sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 melden.

Kreuzungsunfall in den Quadraten – Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am frühen Montagmorgen 27.12.2021 gegen 0:30 Uhr kam es im Bereich der Quadrate zu einem Unfall zwischen einem Mercedes und einem Golf. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhren sowohl der 36-jährige Mercedes Fahrer, als auch der 26-jährige Golf-Fahrer in den Kreuzungsbereich C4/D4 ein, wodurch es zum Unfall zwischen den Fahrzeugen kam.

Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden liegt bei 6.000 Euro. Die Insassen der PKW machen zum Unfallhergang abweichende Angaben, weshalb nun Zeugen gesucht werden, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben. Hinweise werden beim Polizeirevier Innenstadt unter 0621/1258-0 telefonisch entgegengenommen.

Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Einen Unfall verursachte am Sonntagmorgen 26.12.20212 ein 43-jähriger Mann im Stadtteil Neckarstadt und stand dabei deutlich unter Alkoholeinfluss. Der Mann befuhr kurz nach 8 Uhr mit seinem BMW die Carl-Benz-Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW-Golf.

Hierdurch wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Der BMW musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Mannes. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt, sein Führerschein wurde einbehalten.