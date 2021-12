2 Verletzte nach Auseinandersetzung – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Altstadt (ots) – Bei einer Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen 26.12.2021 in der Altstadt zogen sich 2 Personen leichte Verletzungen zu. In einer Gaststätte in der Unteren Straße kam es gegen 3.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 26-jährigen Mann und einer 21-jährigen Frau sowie deren Begleitern. Dabei wurde die junge Frau an den Haaren gezogen, mit dem Knie gegen den Kopf gestoßen und am Finger verletzt.

Nach der Auseinandersetzung soll der 26-Jährige mit seinem Mobiltelefon Bilder oder Videos von der 21-Jährigen und deren Begleitern gemacht haben. Daraufhin lief die Gruppe nochmals auf diesen zu, umringt ihn und eine männliche Person riss ihm schließlich das Mobiltelefon aus der Hand. Anschließend flüchteten die Männer.

Der 26-Jährige wurde in der Dreikönigstraße verletzt aufgefunden und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der unbekannte Mann, der das Mobiltelefon an sich genommen hatte, wird wie folgt beschrieben: Oberkörper frei und sog. Boxerhaarschnitt

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 zu melden.

Betrunken mit dem Auto unterwegs

Heidelberg/BAB 656 (ots) – Ein 59-jähriger Mann war am Sonntagnachmittag 26.12.2021 mit seinem Opel betrunken auf der Autobahn bei Heidelberg unterwegs. Verkehrsteilnehmern war der Opel gegen 16.30 Uhr auf der A 656 aufgefallen, da er in Schlangenlinien in Richtung Heidelberg fuhr und verständigten die Polizei.

Durch eine Streife der Autobahnpolizei Mannheim konnte das Fahrzeug in Höhe der Anschlussstelle Heidelberg-Wieblingen ausgemacht und schließlich im Stadtgebiet von Eppelheim gestoppt und kontrolliert werden. Bereits beim ersten Kontakt bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 59-Jährigen.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Zwei Täter bei Fahrzeugaufbruch auf frischer Tat erwischt

Heidelberg (ots) – Ein 32-jähriger Mann und eine 42-jährige Frau wurden auf frischer Tat vorläufig festgenommen, als sie am späten Sonntagabend, kurz vor Mitternacht, versuchten, am Gleisdreieck in der Weststadt einen Lieferwagen aufzubrechen.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Polizei verständigt, die mit zwei Streifen den Tatort anfuhren. Dort konnten die Verdächtigen, der 32-Jährige noch mit einem Brecheisen in der Hand, gestellt werden.

Wie sich herausstellte standen beide zur Tatzeit unter Drogeneinfluss. Ein Schnelltest bei dem 32-Jährigen ergab Hinweise auf eine Amphetamin-Einnahme.

Da sich der Gesundheitszustand der beiden Verdächtigen, die in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten waren, im Rahmen der Ermittlungen zusehends verschlechterte und ein Arzt ihre Gewahrsamsfähigkeit verneinte, wurden sie zur Behandlung in eine Klinik gebracht.