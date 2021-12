Festnahme nach Diebstahl hochwertiger Fahrräder am Hauptbahnhof

Karlsruhe (ots) – In der Zeit vom 21. bis 23.12.2021 ereigneten sich in der Fahrradabstellanlage im Hauptbahnhof mehrere Diebstähle hochwertiger Fahrräder und eines E-Scooters. Mehrere Geschädigte meldeten sich in diesem Zeitraum bei der Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof und erstatteten Anzeige gegen eine zunächst unbekannte Person.

In der Nacht auf den 24. Dezember gelang den Beamten die vorläufige Festnahme eines tatverdächtigen Mannes. Durch die Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde die Durchsuchung seines Wohnsitzes sowie weiterer Nebenräume angeordnet. Noch in der Nacht stellten die Beamten neben mehreren Fahrrädern und Zubehör, auch eine geringe Menge Betäubungsmittel sicher. Insgesamt beläuft sich die Schadenshöhe derzeit auf über 11.000 Euro.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe führt nun die weiteren Ermittlungen gegen den 35-Jährigen wegen des Verdachts mehrerer Diebstähle in besonders schwerem Fall. Mangels Haftgründen wurde von der Beantragung eines Haftbefehls abgesehen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Eigene Wohnung in Mehrfamilienhaus in Brand gesetzt – Tatverdächtiger festgenommen

Karlsruhe (ots) – Wie bereits berichtet, soll am Mittwochabend gegen 21.00 Uhr, ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Heilbronner Straße seine eigene Wohnung in Brand gesetzt haben. Der seither Gesuchte konnte nun nach umfangreichen Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen der Polizei in Durlach festgenommen werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Karlsruhe dauern weiterhin an.

Durch Fahrstreifenwechsel Unfall verusacht – Zeugen gesucht

Karlsruhe/A5 (ots) – Am Samstagvormittag 25.12.2021 um 11.25 Uhr fuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw auf der BAB 5, zwischen der Anschlussstelle KA-Durlach und KA-Nord, in FR Norden auf dem mittleren von 3 Fahrstreifen. Kurz vor der AS KA-Nord wechselte plötzlich ein weißer Pkw vom linken Fahrstreifen nach rechts, sodass der Geschädigte stark abbremsen musste.

Der Pkw kam ins Schleudern und prallte in die rechten Schutzplanken. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Vom Unfallverusacher ist nur bekannt, dass es sich um einen weißen Pkw handeln soll.

Das Autobahnpolizeirevier sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet und ggf. Angaben zum unfallverusachenden Pkw machen können. Hinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 0721/944840.

23-Jähriger in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) – Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Sonntag 26.12.2021 ein 23-jähriger afghanischer Staatsangehöriger dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Dem Beschuldigten wird unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen.

Der 23-Jährige wurde am Samstagabend als Mitfahrer in einem Pkw kontrolliert. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana. Eine Nachschau im Pkw förderte eine Tüte mit mehr als 27 Gramm Kokain zu Tage. Nach seiner Festnahme wurde er aufgrund psychischer Auffälligkeiten in ein Justizvollzugskrankenhaus gebracht.

Kreis Karlsruhe

45-Jähriger leistet Widerstand und verletzt Polizeibeamten leicht

Bruchsal (ots) – Ein alkoholisierter 45-Jähriger ging in der Nacht zum Montag 27.12.2021 nach einer gemeldeten Bedrohung die eingesetzten Einsatzkräfte aggressiv an, leistete bei seiner Festnahme Widerstand und verletzte dabei einen Polizeibeamten leicht.

Kurz nach 24 Uhr war die Polizei zu einem Einsatz in die Bruchsaler Schnabel-Henning-Straße gerufen worden. Nach ersten Erkenntnissen habe ein aus dem Iran stammender Mann zunächst versucht einen Stuhl auf mehrere Personen zu werfen und anschließend diese mit einem Messer bedroht.

Bei der vorläufigen Festnahme durch die Beamten verhielt sich der Mann unkooperativ und uneinsichtig. Zudem leistete er beim Anlegen der Handschließen erheblichen Widerstand und verletzte dabei einen Polizeibeamten leicht.

Der Beschuldigte zog sich bei den Widerstandshandlungen ebenfalls leichte Verletzungen zu. Nach der Versorgung in einem Krankenhaus wurde er zum Zentralgewahrsam des Polizeipräsidiums Karlsruhe gebracht.

Ein Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von knapp 1,8 Promille. Neben der Anzeige wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung wird sich der 45-Jährige nun noch wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu verantworten haben.

Mann nach Bedrohung der Ex-Freundin festgenommen

Stutensee (ots) – Nach einer Bedrohung seiner Ex-Freundin in Stutensee konnte der 22-jährige Mann am Sonntagabend von Polizeibeamten seiner Wohnanschrift in Bruchsal festgenommen werden. Die ebenfalls 22-jährige Geschädigte verständigte kurz vor 20 Uhr die Polizei, weil ihr Ex-Freund unerlaubt über ein Fenster in ihre Wohnung eingedrungen und sie dort mit einem Messer bedroht hatte.

Noch vor Eintreffen der Polizisten verließ der Mann die Wohnung. Wenig später wurde er vor seiner Wohnung in Bruchsal durch mehrere Beamte festgenommen. Im Zuge der Festnahme wurde auch ein Diensthund eingesetzt, weil der 22-Jährige den Anweisungen der Polizisten nicht Folge leistete. Hierbei wurde der junge Mann leicht verletzt. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Leichtverletzte Person durch Verkehrsunfall

Philippsburg (ots) – Aufgrund eines Vorfahrtverstoßes ereignete sich am Samstagmittag 25.12.2021 ein Verkehrsunfall, bei dem eine Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurde. Gegen 15:00 Uhr fuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der Knaudenheimerstraße in Huttenheim in östliche Richtung und bemerkte wohl dabei die von rechts kommende 57-jährige Autofahrerin nicht.

Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen die Frau leicht verletzt wurde. Ein Krankenwagen brachte die 57-Jährige in ein Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.